경제콘서트

[이슈클릭] 7년간 지하 사육장에 갇혔던 백사자 부부, ‘3남매 출산’

입력 2025.08.26 (18:15) 수정 2025.08.26 (18:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”

한미, 조선·원자력 등 5개 분야 MOU 체결…“제조업 협력 확대”
[이슈클릭] 주민도 강아지도 ‘헉’…주택 사이에 착륙한 ‘열기구’

[이슈클릭] 주민도 강아지도 ‘헉’…주택 사이에 착륙한 ‘열기구’

다음
'이슈 클릭'입니다.

지난해 폐업한 동물원에 버려졌다 구조된 백사자 부부입니다.

그런데 최근 이들에게 경사가 생겼다는데, 무슨 일일까요?

지난 18일, 대구의 한 동물원에서 아기 사자 삼 남매가 탄생했습니다.

첫째는 수컷, 둘째와 셋째는 암컷인데요.

맹수라고 하기엔 이빨 하나 없는 모습.

귀엽기만 하죠.

아기 사자들의 탄생이 반가운 이유, 바로 사자 부부의 안타까운 사연 때문입니다.

무려 7년간, 실내 동물원의 좁은 우리에 갇혀 지내며 두 차례 새끼를 낳았지만 폐사했는데요.

동물원이 폐업하자 각종 쓰레기와 배설물 속에 방치되기도 했습니다.

다행히 구조 이후 기존 우리보다 10배 큰 야외 방사장으로 옮겨졌고요.

출산도 성공적으로 해냈는데요.

아기 사자 삼 남매가 부디 건강하게 잘 자라 사자 가족의 행복한 모습을 볼 수 있으면 좋겠네요.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:김종선

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 7년간 지하 사육장에 갇혔던 백사자 부부, ‘3남매 출산’
    • 입력 2025-08-26 18:15:07
    • 수정2025-08-26 18:19:21
    경제콘서트
'이슈 클릭'입니다.

지난해 폐업한 동물원에 버려졌다 구조된 백사자 부부입니다.

그런데 최근 이들에게 경사가 생겼다는데, 무슨 일일까요?

지난 18일, 대구의 한 동물원에서 아기 사자 삼 남매가 탄생했습니다.

첫째는 수컷, 둘째와 셋째는 암컷인데요.

맹수라고 하기엔 이빨 하나 없는 모습.

귀엽기만 하죠.

아기 사자들의 탄생이 반가운 이유, 바로 사자 부부의 안타까운 사연 때문입니다.

무려 7년간, 실내 동물원의 좁은 우리에 갇혀 지내며 두 차례 새끼를 낳았지만 폐사했는데요.

동물원이 폐업하자 각종 쓰레기와 배설물 속에 방치되기도 했습니다.

다행히 구조 이후 기존 우리보다 10배 큰 야외 방사장으로 옮겨졌고요.

출산도 성공적으로 해냈는데요.

아기 사자 삼 남매가 부디 건강하게 잘 자라 사자 가족의 행복한 모습을 볼 수 있으면 좋겠네요.

구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:김종선
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.