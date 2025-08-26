[이슈클릭] 주민도 강아지도 ‘헉’…주택 사이에 착륙한 ‘열기구’

동영상 고정 취소

주택가 한복판에 열기구 한 대가 보입니다.



주차된 차량과 전신주, 주택 지붕들 사이로 아슬아슬 내려오는데요.



지난 23일, 영국 베드포드 거리에서 목격된 장면입니다.



당초 인근 공원에 착륙 예정이던 열기구가 바람 변화와 풍속 부족으로 주택가에 표류한 건데요.



상상도 못한 광경에 주민들이 놀란 건 물론이고요.



산책 중이던 강아지도 당황한 듯 연신 뒤를 돌아봅니다.



당시 현장에 있던 사람들, 열기구에서 내려온 밧줄을 잡아당기며 비상 착륙을 도왔는데요.



덕분에 열기구는 차량과 차량 사이 좁은 공간에 절묘하게 착륙에 성공합니다.



마음 졸이며 바라보던 주민들은 박수를 보냈고요.



다행히 인명과 재산 피해는 없었다고 합니다.



구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:사명환



