[이슈클릭] 불법 주차에 ‘물벼락’ 날리는 기계

차 한 대가 들어섭니다.



주차한 운전자가 차 밖으로 나오는데요.



그 순간!



맞은편에서 굵은 물줄기가 쏟아집니다.



이 남성, 어찌할 바를 몰라 하더니 결국 차를 뺍니다.



남성에게 물세례를 뿌린 기계는 다름 아닌 불법 주차 방지용 자동 스프링클러.



IT회사를 운영하는 한 남성이 파이프와 센서, 펌프, CCTV를 연결해 만든 건데요.



'주차 금지' 표지판이 있는데도 자신의 회사 진입로에 하루 수십 대의 차들이 무단 주차를 하자 특단의 조치로 취한 겁니다.



차나 사람이 인식되면 고압의 물줄기가 쏟아지는데요.



운전자 대부분은 웃으며 잘못을 인정하는데요.



입소문이 나면서 일부러 찾아와 물벼락을 맞거나 기념사진까지 찍고 가는 등 이색 명소로 거듭나고 있다고 하네요.



구성:정예린/자료조사:최지원/영상편집:양다운



