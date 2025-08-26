뉴스 7 8·25 한미 정상회담

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

입력 2025.08.26 (19:14) 수정 2025.08.26 (19:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
중 특사단 “한·중 정상궤도 진입 노력”…중국 “양국 관계 발전 원해”

중 특사단 “한·중 정상궤도 진입 노력”…중국 “양국 관계 발전 원해”

다음
[앵커]

이재명 대통령의 첫 한미 정상회담에 대해 여야는 정반대의 평가를 내놨습니다.

민주당은 이 대통령이 협상가 기지를 발휘한 성공적 회담이라며 호평했고, 국민의힘은 홀대를 넘어 역대급 외교 참사라고 비판했습니다.

최유경 기자입니다.

[리포트]

더불어민주당은 상당한 성과를 거둔 성공적 회담이었다고 평가했습니다.

특히 이 대통령이 협상가다운 기지를 발휘해 트럼프 대통령을 사로잡았다고 추켜세웠습니다.

양국 정상이 동맹 현대화와 조선, 에너지 등의 협력 의지를 재확인했다며, 당 차원의 적극 지원을 약속했습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "구체적이고 지속적인 성과로 이어가겠습니다. 정부와 합심해서 통상, 외교, 안보의 불확실성을 줄이고…."]

당내에선 "국익 중심의 실용 외교를 확인했다" "100점 만점에 120점" 등 찬사가 이어졌습니다.

국민의힘은 "역대급 외교 참사"라고 맹비난했습니다.

공항 영접 등 의전은 '홀대' 받았고 농산물 개방 등에 대해선 제대로 답변도 못 들었다고 지적했습니다.

오히려 주한미군기지 부지 소유권 문제와 미국산 무기 구매 요구 등을 추가로 떠안게 됐다며 자화자찬할 때가 아니라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : "무엇을 얻었는지 여전히 불분명합니다. 기업들의 1,500억 불 투자까지 추가로 갖다 바친 굴욕 외교라고 할 수밖에…."]

트럼프 대통령이 특검의 교회, 미군기지 압수수색을 거론한 것 자체가 참사라며 특검의 사과를 요구했습니다.

조국혁신당은 미국을 남북 관계와 평화 복원의 책임자로 내세웠단 점을 성과로 꼽았습니다.

진보당은 복잡한 국제정세에서 일희일비는 금물이라고 했고, 개혁신당은 진영을 떠나 실익과 위험을 따져봐야 한다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 최유경입니다.

촬영기자:오승근 박장빈/영상편집:이진이/그래픽:김성일

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
    • 입력 2025-08-26 19:14:47
    • 수정2025-08-26 19:48:57
    뉴스 7
[앵커]

이재명 대통령의 첫 한미 정상회담에 대해 여야는 정반대의 평가를 내놨습니다.

민주당은 이 대통령이 협상가 기지를 발휘한 성공적 회담이라며 호평했고, 국민의힘은 홀대를 넘어 역대급 외교 참사라고 비판했습니다.

최유경 기자입니다.

[리포트]

더불어민주당은 상당한 성과를 거둔 성공적 회담이었다고 평가했습니다.

특히 이 대통령이 협상가다운 기지를 발휘해 트럼프 대통령을 사로잡았다고 추켜세웠습니다.

양국 정상이 동맹 현대화와 조선, 에너지 등의 협력 의지를 재확인했다며, 당 차원의 적극 지원을 약속했습니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "구체적이고 지속적인 성과로 이어가겠습니다. 정부와 합심해서 통상, 외교, 안보의 불확실성을 줄이고…."]

당내에선 "국익 중심의 실용 외교를 확인했다" "100점 만점에 120점" 등 찬사가 이어졌습니다.

국민의힘은 "역대급 외교 참사"라고 맹비난했습니다.

공항 영접 등 의전은 '홀대' 받았고 농산물 개방 등에 대해선 제대로 답변도 못 들었다고 지적했습니다.

오히려 주한미군기지 부지 소유권 문제와 미국산 무기 구매 요구 등을 추가로 떠안게 됐다며 자화자찬할 때가 아니라고 비판했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : "무엇을 얻었는지 여전히 불분명합니다. 기업들의 1,500억 불 투자까지 추가로 갖다 바친 굴욕 외교라고 할 수밖에…."]

트럼프 대통령이 특검의 교회, 미군기지 압수수색을 거론한 것 자체가 참사라며 특검의 사과를 요구했습니다.

조국혁신당은 미국을 남북 관계와 평화 복원의 책임자로 내세웠단 점을 성과로 꼽았습니다.

진보당은 복잡한 국제정세에서 일희일비는 금물이라고 했고, 개혁신당은 진영을 떠나 실익과 위험을 따져봐야 한다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 최유경입니다.

촬영기자:오승근 박장빈/영상편집:이진이/그래픽:김성일
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
전한길 “트럼프가 얼버무리네?”…배신감 폭발한 尹 지지자 상황 [지금뉴스]

전한길 “트럼프가 얼버무리네?”…배신감 폭발한 尹 지지자 상황 [지금뉴스]
외신이 주목한 한국인들 반응…“우려가 해소” “트럼프가 진심인지” [지금뉴스]

외신이 주목한 한국인들 반응…“우려가 해소” “트럼프가 진심인지” [지금뉴스]
정동영 “한미정상, 한반도 평화전략 인식·방법론 일치…여건 조성 필요”

정동영 “한미정상, 한반도 평화전략 인식·방법론 일치…여건 조성 필요”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.