[대담] 제주 행정체제 개편에 대한 새 정부의 인식은?

입력 2025.08.26 (19:19) 수정 2025.08.26 (19:45)

[앵커]

기초자치단체 도입을 내용으로 하는 제주형 행정체제개편에 대한 도민 인식을 알아보기 위한 도의회의 여론조사가 오늘로 마무리됩니다.

결과는 다음 달 초에나 나올 예정인데요.

하지만 앞서 뉴스에서 보셨듯이 제주도가 목표로하는 내년 출범에 대해 회의적인 목소리가 커지고 있습니다.

새 정부의 인식에 대한 궁금증이 커지는 이유인데요.

최근 활동이 마무리된 국정기획위원회위 정치행정분과 전문위원이었던 고부건 변호사와 이야기 나눠봅니다.

안녕하세요?

국정기획위원회 활동에 도민의 한 사람으로 참여하게 된 소감부터 들어볼까요?

[앵커]

바로 본론으로 들어가보죠.

국정기획위 활동 기간인 지난달 말이죠.

제주도 기초자치단체 도입 도민 운동본부 측과 이해식 전 국정기획위원회 정치행정분과장, 위성곤 국회의원 등과 간담회도 가지셨죠.

당시 도민운동본부 측은 주민투표 요구 건의안을 전달했는데요.

이에 대한 이해식 분과장의 반응과 제주를 바라보는 시각은 어땠는지 궁금합니다.

[앵커]

자연스레 국정기획위원회 정치행정분과에서도 '제주형 행정체제개편'과 관련한 논의가 있었겠죠.

어떤 논의들이 오갔는지, 당시 분위기도 함께 설명해 주시죠.

[앵커]

최근 제주도의회 차원의 도민 여론조사가 급하게 진행되며 오늘로 마무리되는데요.

이번 의회의 여론조사 어떻게 보고 계십니까?

[앵커]

어제 지역 국회의원들과 도지사가 당정협의회도 열었는데요.

정치인들의 책임론 문제도 거론됩니다.

어떻게 보시나요?

[앵커]

여하튼 도의회에서 진행하는 여론조사는 오늘이 마지막으로 내달 2일쯤이면 결과가 발표됩니다.

결과가 나오더라도 해석 방향 등에 대한 걱정거리도 많습니다.

앞으로 나아가야할 방향 조언해주신다면요?

[앵커]

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 고맙습니다.

