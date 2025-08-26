[대담] 제주 행정체제 개편에 대한 새 정부의 인식은?
입력 2025.08.26 (19:19) 수정 2025.08.26 (19:45)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
기초자치단체 도입을 내용으로 하는 제주형 행정체제개편에 대한 도민 인식을 알아보기 위한 도의회의 여론조사가 오늘로 마무리됩니다.
결과는 다음 달 초에나 나올 예정인데요.
하지만 앞서 뉴스에서 보셨듯이 제주도가 목표로하는 내년 출범에 대해 회의적인 목소리가 커지고 있습니다.
새 정부의 인식에 대한 궁금증이 커지는 이유인데요.
최근 활동이 마무리된 국정기획위원회위 정치행정분과 전문위원이었던 고부건 변호사와 이야기 나눠봅니다.
안녕하세요?
국정기획위원회 활동에 도민의 한 사람으로 참여하게 된 소감부터 들어볼까요?
[앵커]
바로 본론으로 들어가보죠.
국정기획위 활동 기간인 지난달 말이죠.
제주도 기초자치단체 도입 도민 운동본부 측과 이해식 전 국정기획위원회 정치행정분과장, 위성곤 국회의원 등과 간담회도 가지셨죠.
당시 도민운동본부 측은 주민투표 요구 건의안을 전달했는데요.
이에 대한 이해식 분과장의 반응과 제주를 바라보는 시각은 어땠는지 궁금합니다.
[앵커]
자연스레 국정기획위원회 정치행정분과에서도 '제주형 행정체제개편'과 관련한 논의가 있었겠죠.
어떤 논의들이 오갔는지, 당시 분위기도 함께 설명해 주시죠.
[앵커]
최근 제주도의회 차원의 도민 여론조사가 급하게 진행되며 오늘로 마무리되는데요.
이번 의회의 여론조사 어떻게 보고 계십니까?
[앵커]
어제 지역 국회의원들과 도지사가 당정협의회도 열었는데요.
정치인들의 책임론 문제도 거론됩니다.
어떻게 보시나요?
[앵커]
여하튼 도의회에서 진행하는 여론조사는 오늘이 마지막으로 내달 2일쯤이면 결과가 발표됩니다.
결과가 나오더라도 해석 방향 등에 대한 걱정거리도 많습니다.
앞으로 나아가야할 방향 조언해주신다면요?
[앵커]
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
출연 고맙습니다.
기초자치단체 도입을 내용으로 하는 제주형 행정체제개편에 대한 도민 인식을 알아보기 위한 도의회의 여론조사가 오늘로 마무리됩니다.
결과는 다음 달 초에나 나올 예정인데요.
하지만 앞서 뉴스에서 보셨듯이 제주도가 목표로하는 내년 출범에 대해 회의적인 목소리가 커지고 있습니다.
새 정부의 인식에 대한 궁금증이 커지는 이유인데요.
최근 활동이 마무리된 국정기획위원회위 정치행정분과 전문위원이었던 고부건 변호사와 이야기 나눠봅니다.
안녕하세요?
국정기획위원회 활동에 도민의 한 사람으로 참여하게 된 소감부터 들어볼까요?
[앵커]
바로 본론으로 들어가보죠.
국정기획위 활동 기간인 지난달 말이죠.
제주도 기초자치단체 도입 도민 운동본부 측과 이해식 전 국정기획위원회 정치행정분과장, 위성곤 국회의원 등과 간담회도 가지셨죠.
당시 도민운동본부 측은 주민투표 요구 건의안을 전달했는데요.
이에 대한 이해식 분과장의 반응과 제주를 바라보는 시각은 어땠는지 궁금합니다.
[앵커]
자연스레 국정기획위원회 정치행정분과에서도 '제주형 행정체제개편'과 관련한 논의가 있었겠죠.
어떤 논의들이 오갔는지, 당시 분위기도 함께 설명해 주시죠.
[앵커]
최근 제주도의회 차원의 도민 여론조사가 급하게 진행되며 오늘로 마무리되는데요.
이번 의회의 여론조사 어떻게 보고 계십니까?
[앵커]
어제 지역 국회의원들과 도지사가 당정협의회도 열었는데요.
정치인들의 책임론 문제도 거론됩니다.
어떻게 보시나요?
[앵커]
여하튼 도의회에서 진행하는 여론조사는 오늘이 마지막으로 내달 2일쯤이면 결과가 발표됩니다.
결과가 나오더라도 해석 방향 등에 대한 걱정거리도 많습니다.
앞으로 나아가야할 방향 조언해주신다면요?
[앵커]
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
출연 고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [대담] 제주 행정체제 개편에 대한 새 정부의 인식은?
-
- 입력 2025-08-26 19:19:50
- 수정2025-08-26 19:45:17
[앵커]
기초자치단체 도입을 내용으로 하는 제주형 행정체제개편에 대한 도민 인식을 알아보기 위한 도의회의 여론조사가 오늘로 마무리됩니다.
결과는 다음 달 초에나 나올 예정인데요.
하지만 앞서 뉴스에서 보셨듯이 제주도가 목표로하는 내년 출범에 대해 회의적인 목소리가 커지고 있습니다.
새 정부의 인식에 대한 궁금증이 커지는 이유인데요.
최근 활동이 마무리된 국정기획위원회위 정치행정분과 전문위원이었던 고부건 변호사와 이야기 나눠봅니다.
안녕하세요?
국정기획위원회 활동에 도민의 한 사람으로 참여하게 된 소감부터 들어볼까요?
[앵커]
바로 본론으로 들어가보죠.
국정기획위 활동 기간인 지난달 말이죠.
제주도 기초자치단체 도입 도민 운동본부 측과 이해식 전 국정기획위원회 정치행정분과장, 위성곤 국회의원 등과 간담회도 가지셨죠.
당시 도민운동본부 측은 주민투표 요구 건의안을 전달했는데요.
이에 대한 이해식 분과장의 반응과 제주를 바라보는 시각은 어땠는지 궁금합니다.
[앵커]
자연스레 국정기획위원회 정치행정분과에서도 '제주형 행정체제개편'과 관련한 논의가 있었겠죠.
어떤 논의들이 오갔는지, 당시 분위기도 함께 설명해 주시죠.
[앵커]
최근 제주도의회 차원의 도민 여론조사가 급하게 진행되며 오늘로 마무리되는데요.
이번 의회의 여론조사 어떻게 보고 계십니까?
[앵커]
어제 지역 국회의원들과 도지사가 당정협의회도 열었는데요.
정치인들의 책임론 문제도 거론됩니다.
어떻게 보시나요?
[앵커]
여하튼 도의회에서 진행하는 여론조사는 오늘이 마지막으로 내달 2일쯤이면 결과가 발표됩니다.
결과가 나오더라도 해석 방향 등에 대한 걱정거리도 많습니다.
앞으로 나아가야할 방향 조언해주신다면요?
[앵커]
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
출연 고맙습니다.
기초자치단체 도입을 내용으로 하는 제주형 행정체제개편에 대한 도민 인식을 알아보기 위한 도의회의 여론조사가 오늘로 마무리됩니다.
결과는 다음 달 초에나 나올 예정인데요.
하지만 앞서 뉴스에서 보셨듯이 제주도가 목표로하는 내년 출범에 대해 회의적인 목소리가 커지고 있습니다.
새 정부의 인식에 대한 궁금증이 커지는 이유인데요.
최근 활동이 마무리된 국정기획위원회위 정치행정분과 전문위원이었던 고부건 변호사와 이야기 나눠봅니다.
안녕하세요?
국정기획위원회 활동에 도민의 한 사람으로 참여하게 된 소감부터 들어볼까요?
[앵커]
바로 본론으로 들어가보죠.
국정기획위 활동 기간인 지난달 말이죠.
제주도 기초자치단체 도입 도민 운동본부 측과 이해식 전 국정기획위원회 정치행정분과장, 위성곤 국회의원 등과 간담회도 가지셨죠.
당시 도민운동본부 측은 주민투표 요구 건의안을 전달했는데요.
이에 대한 이해식 분과장의 반응과 제주를 바라보는 시각은 어땠는지 궁금합니다.
[앵커]
자연스레 국정기획위원회 정치행정분과에서도 '제주형 행정체제개편'과 관련한 논의가 있었겠죠.
어떤 논의들이 오갔는지, 당시 분위기도 함께 설명해 주시죠.
[앵커]
최근 제주도의회 차원의 도민 여론조사가 급하게 진행되며 오늘로 마무리되는데요.
이번 의회의 여론조사 어떻게 보고 계십니까?
[앵커]
어제 지역 국회의원들과 도지사가 당정협의회도 열었는데요.
정치인들의 책임론 문제도 거론됩니다.
어떻게 보시나요?
[앵커]
여하튼 도의회에서 진행하는 여론조사는 오늘이 마지막으로 내달 2일쯤이면 결과가 발표됩니다.
결과가 나오더라도 해석 방향 등에 대한 걱정거리도 많습니다.
앞으로 나아가야할 방향 조언해주신다면요?
[앵커]
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
출연 고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.