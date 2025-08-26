뉴스7(제주)

길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사

입력 2025.08.26 (19:28) 수정 2025.08.26 (19:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[대담] 제주 행정체제 개편에 대한 새 정부의 인식은?

[대담] 제주 행정체제 개편에 대한 새 정부의 인식은?
제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”

제주 교사 4명 중 1명 “학교 민원대응팀 몰라”

다음
[앵커]

길고양이들에게 먹이를 주는 급식통에 한 남성이 살충제 등으로 추정되는 독성 물질을 놓고 가는 장면이 포착됐습니다.

이번이 처음이 아니라고 하는데요.

경찰은 동물보호법 위반 혐의로 수사에 착수했습니다.

보도에 고민주 기자입니다.

[리포트]

어두운 밤, 한 남성이 골목길 모퉁이로 다가갑니다.

곧이어, 병에 든 액체를 붓고는 자리를 뜹니다.

남성이 액체를 부은 곳은 길고양이에게 사료를 주는 급식통.

이튿날 이 통에선 표백제 성분으로 추정되는 액체가 발견됐습니다.

[인근 주민/음성변조 : "(급식통에) 사료가 잔뜩 들어 있는데 락스를 뿌려놓아서 거품이 부글부글 나고. 냄새를 맡아보니까 락스 냄새가 확 났다고 하더라고요."]

이 마을에서 길고양이 급식통에 이상 물질이 발견된 건 이번이 처음이 아닙니다.

한 달 전에도, 길고양이 사료 그릇에서 파란색과 흰색 가루가 잇따라 발견됐습니다.

고양이에게 치명적인 독성 살충제나 쥐약으로 파악됐습니다.

[박정훈/수의사 : "파란 가루는 살서제(쥐약), 하얀 가루는 강력 살충제(로 보입니다). 이 성분을 먹었을 경우 혈액 응고 장애 혹은 간부전, 심부전으로 일주일 내 사망할 가능성이 무척 큽니다."]

이달 초 이 마을에선 길고양이 사체 2구가 발견되기도 했습니다.

주민들은 표백제를 부은 것으로 추정되는 남성 등 누군가 상습적으로 길고양이를 학대하고 있다며, 경찰에 신고했습니다.

동물보호법 위반 혐의로 수사에 착수한 경찰은 급식통에 남은 사료를 채취하는 등 현장 감식을 진행 중입니다.

또, CCTV 영상 등을 토대로 용의자를 특정하는데 주력하고 있습니다.

KBS 뉴스 고민주입니다.

촬영기자:부수홍

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 길고양이 급식통에 살충제 추정 물질…동물학대 혐의 수사
    • 입력 2025-08-26 19:28:01
    • 수정2025-08-26 19:47:43
    뉴스7(제주)
[앵커]

길고양이들에게 먹이를 주는 급식통에 한 남성이 살충제 등으로 추정되는 독성 물질을 놓고 가는 장면이 포착됐습니다.

이번이 처음이 아니라고 하는데요.

경찰은 동물보호법 위반 혐의로 수사에 착수했습니다.

보도에 고민주 기자입니다.

[리포트]

어두운 밤, 한 남성이 골목길 모퉁이로 다가갑니다.

곧이어, 병에 든 액체를 붓고는 자리를 뜹니다.

남성이 액체를 부은 곳은 길고양이에게 사료를 주는 급식통.

이튿날 이 통에선 표백제 성분으로 추정되는 액체가 발견됐습니다.

[인근 주민/음성변조 : "(급식통에) 사료가 잔뜩 들어 있는데 락스를 뿌려놓아서 거품이 부글부글 나고. 냄새를 맡아보니까 락스 냄새가 확 났다고 하더라고요."]

이 마을에서 길고양이 급식통에 이상 물질이 발견된 건 이번이 처음이 아닙니다.

한 달 전에도, 길고양이 사료 그릇에서 파란색과 흰색 가루가 잇따라 발견됐습니다.

고양이에게 치명적인 독성 살충제나 쥐약으로 파악됐습니다.

[박정훈/수의사 : "파란 가루는 살서제(쥐약), 하얀 가루는 강력 살충제(로 보입니다). 이 성분을 먹었을 경우 혈액 응고 장애 혹은 간부전, 심부전으로 일주일 내 사망할 가능성이 무척 큽니다."]

이달 초 이 마을에선 길고양이 사체 2구가 발견되기도 했습니다.

주민들은 표백제를 부은 것으로 추정되는 남성 등 누군가 상습적으로 길고양이를 학대하고 있다며, 경찰에 신고했습니다.

동물보호법 위반 혐의로 수사에 착수한 경찰은 급식통에 남은 사료를 채취하는 등 현장 감식을 진행 중입니다.

또, CCTV 영상 등을 토대로 용의자를 특정하는데 주력하고 있습니다.

KBS 뉴스 고민주입니다.

촬영기자:부수홍
고민주
고민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.