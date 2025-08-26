뉴스7(대구)

[뉴스초대석] 여름철 주의해야 할 질환과 예방법은?

입력 2025.08.26 (19:24)

[앵커]

무더위가 다시 이어지며 온열질환자가 증가하고 있습니다.

또한 진드기 활동이 활발해지면서 SFTS, 즉 중증열성혈소판감소증후군 감염 환자도 늘고 있고, 모기 매개 감염병 증가 우려도 커지고 있는데요.

뉴스초대석 오늘은 경상북도 제미자 공공의료과장과 함께 주의해야할 질환에 대해 알아보겠습니다.

제과장님, 어서오십시오.

처서가 지났는데도 무더위가 식지 않고 있습니다.

먼저, 경북 지역의 온열질환자 발생 현황은 어떤지 말씀해 주시죠.

[앵커]

한 여름에는 뜸했던 모기가 이제 활발하게 활동하고 있다고 합니다.

올해 첫 말라리아 매개 모기가 발견됐고, 또 중국에선 '치쿤구니아' 감염병이 확산하고 있는데요.

경북지역 상황은 어떻습니까?

[앵커]

여름철 진드기 활동도 활발해면서 진드기를 매개로 하는 SFTS(중증열성혈소판감소증후군) 감염 환자도 발생하고 있는데, 경북의 발생 현황은 어떻습니까?

[앵커]

무더위가 한풀 꺾이게 되면 많은 분들이 야외 활동을 하실텐데 SFTS는 구체적으로 어떤 경로로 감염이 되는지, 또 어떻게 예방해야 하는지 말씀해 주시죠.

[앵커]

이제 곧 가을이 될텐데요.

가을철에 주의해야 할 감염병에 대해서도 미리 알아볼까요.

어떤 점을 주의해야 할까요.

[앵커]

뉴스초대석, 오늘은 경상북도 제미자 공공의료과장과 이야기 나누었습니다.

나와주셔서 감사합니다.

  • [뉴스초대석] 여름철 주의해야 할 질환과 예방법은?
    • 입력 2025-08-26 19:24:14
    • 수정2025-08-26 19:46:23
    뉴스7(대구)
