[여기는 안동] 예천사랑상품권 발행 두 배 이상 늘려 외

동영상 고정 취소

예천군이 침체한 소비심리 회복을 위해 예천사랑상품권 발행을 대폭 확대합니다.



예천군은 올해 2백억 원의 예천사랑상품권을 발행할 계획이었으나, 지역경제 파급효과를 고려해 434억 원으로 두 배 이상 늘리기로 했습니다.



발행 시기는 다음 달 70억 원을 시작으로 연말까지 매달 70~80억 원 상당을 발행합니다.



또 개인별 구매 상한도 기존 월 40만 원에서 70만 원으로 높이고 할인율도 10%에서 13%로 올립니다.



청송군농산물공판장, 올해산 사과 경매 시작



청송군이 청송군농산물공판장을 개장하고 올해산 사과 경매를 시작했습니다.



개장 첫날인 어제는 홍로 2천2백여 상자가 경매된 가운데, 20kg 기준 평균 낙찰가는 9만 4천57원으로 지난해 같은 기간보다 15% 이상 높았습니다.



청송군농산물공판장은 2천19년 11월 개장 이후 4년 만에 출하 물량이 7배 늘었고, 군 전체 사과 농가 4천6백여 가구 가운데 천7백여 농가가 이용했습니다.



김대일, 경북도의회 예산결산위원장 선출



안동 지역구 김대일 도의원이 제12회 경상북도의회 후반기 예산결산특별위원회 위원장으로 선출됐습니다.



경북도의회는 어제 열린 제357회 임시회 본회의에서 제12대 후반기 예결특위 위원 15명을 구성하고, 위원장에 김대일 의원, 부위원장엔 손희권 의원을 선출했습니다.



김 위원장은 12대 경북도의회의 남은 1년간 경북도와 경북도교육청의 예산 심사를 책임지며, 투명하고 효율적인 재정운영을 이끌게 됩니다.



영양고추 활용한 신제품 라면 출시



영양군이 행정안전부, 식품전문업체와 손잡고 영양고추를 활용한 신제품 라면을 출시합니다.



이 라면은 특유의 영양고추 감칠맛을 담아낸 제품으로, 내일부터 일반 마트 등에서 구매할 수 있습니다.



영양군은 지역 농가의 소득 증대와 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!