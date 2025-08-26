유명 요리사의 도시락·즉석 생선구이…백화점도 ‘간편한 한끼’

동영상 고정 취소

요즘 백화점에 쇼핑보다 먹거리 즐기러 가는 분들 많은데요.



간편함을 추구하는 소비자가 늘면서, 백화점 식품관도 '간편한 식사'에 초점을 맞추고 있습니다.



최지현 기자가 보도합니다.



건강식으로 인기인 스프링 롤 도시락.



일본 교토의 주먹밥에 중국 상하이 명물 만두까지.



유명 요리사들과 손잡고 다양한 간편식을 선보입니다.



새로 문을 연 이 백화점 식품관은 4천제곱미터 가량을 이런 간편식 위주로 채웠습니다.



[정숙원/경기도 수원 : "퀄리티가 좋으니까 구매할 의향이 계속 있어요. 너무 맛있어서 집에 포장해서 간 적도 있고요."]



[김낙현/신세계백화점 식품팀 부장 : "집에서 간편하게 식사를 해결하려는 시도들이 정말 많기 때문에…저희가 가장 중시하는 고객층은 집에서 실질적으로 살림을 하시는 어머님들이에요."]



생선을 고르면 즉석에서 구이부터 조림, 탕까지 원하는대로 만들어 줍니다.



[성인숙/현대백화점 판매사원 : "집에 가면 귀찮고 하기 싫으니까 여기서 해서 가시면 그냥 편안하게 진짜 가서 드시기만 하시면 되거든요."]



구매한 과일을 깎아주는 서비스도 인기입니다.



껍질은 제거하고 과육만 원하는 모양으로 잘라 담아줍니다.



[과일 손질 서비스 소비자 : "집에가면 수박 이만한 거 쓰레기 나오고."]



[과일 손질 서비스 소비자 : "집에서 손질하게 되면 많이 나오잖아요 껍질이..여기선 그게 해결이 되니까."]



국내 백화점들은 식품을 산 고객의 70% 이상이 다른 제품도 사는 걸로 보고 있습니다.



매출정체에 빠진 백화점들에 간편한 먹거리는 고객들의 발길을 잡는 핵심 전략이 되고 있습니다.



KBS 뉴스 최지현입니다.



촬영기자:조영천/영상편집:권혜미



