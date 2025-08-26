뉴스 7

‘조선인 136명 수몰’ 일 해저탄광서 유골…일 “발굴 지원? 좀 보고”

입력 2025.08.26 (19:26) 수정 2025.08.26 (19:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

유명 요리사의 도시락·즉석 생선구이…백화점도 ‘간편한 한끼’

유명 요리사의 도시락·즉석 생선구이…백화점도 ‘간편한 한끼’
그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발

그리스, 해변 사유화 단속에 관광객 반발

다음
[앵커]

조선인 강제징용 노동자 130여 명이 수몰돼 단 한 구의 시신도 돌아오지 못한 일본의 한 해저 탄광에서 희생자 유골로 추정되는 뼈가 발견됐습니다.

사고가 난 지 83년 만인데 일본 정부는 발굴 조사 지원에 미온적 태도를 보이고 있습니다.

김귀수 기자의 보도입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 조세이 해저 탄광 사고 현장에서 오늘 발견된 뼈입니다.

사람의 두개골로 보이는데 83년 전 수몰 사고로 숨진 희생자의 유골로 추정됩니다.

어제도 세 점을 발굴했는데, 가장 긴 건 42cm에 달합니다.

일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'은 희생자 4명의 유해로 추정되는 뼈가 흩어져 있는 것을 확인했다고 밝혔습니다.

이 가운데 일부를 한국인 잠수사가 가지고 나온 겁니다.

조세이 탄광 수몰 사건은 1942년 2월 3일 가혹한 노동에 시달리던 조선인 강제 징용자 136명과 일본인 47명 등 모두 183명이 숨진 비극적 참사입니다.

진상 규명에 나선 일본 시민단체는 지난해 9월 해안가에 묻혔던 갱도 입구를 82년 만에 찾아냈습니다.

["어이! 들려? 갱구가 열렸다!"]

일본 정부의 외면 속에 단체는 시민 모금을 통해 유해 발굴 작업을 진행했고, 드디어 근 1년 만에 그 결실을 봤습니다.

희생자 추정 유골이 발견됐지만 일본 정부가 적극적 지원에 나설지는 미지수입니다.

[하야시 요시마사/일본 관방장관 : "전문가들의 의견을 듣고 있고, 현시점에서 안전이 확보돼 잠수 조사가 가능하다는 견해는 아직 확보하지 못했습니다."]

앞서 지난 4월 이시바 총리는 국가가 어떤 지원을 할지 검토해 보고 싶다고 말한 적이 있습니다.

KBS 뉴스 김귀수입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김성일/자료조사:장희수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘조선인 136명 수몰’ 일 해저탄광서 유골…일 “발굴 지원? 좀 보고”
    • 입력 2025-08-26 19:26:59
    • 수정2025-08-26 19:44:47
    뉴스 7
[앵커]

조선인 강제징용 노동자 130여 명이 수몰돼 단 한 구의 시신도 돌아오지 못한 일본의 한 해저 탄광에서 희생자 유골로 추정되는 뼈가 발견됐습니다.

사고가 난 지 83년 만인데 일본 정부는 발굴 조사 지원에 미온적 태도를 보이고 있습니다.

김귀수 기자의 보도입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 조세이 해저 탄광 사고 현장에서 오늘 발견된 뼈입니다.

사람의 두개골로 보이는데 83년 전 수몰 사고로 숨진 희생자의 유골로 추정됩니다.

어제도 세 점을 발굴했는데, 가장 긴 건 42cm에 달합니다.

일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'은 희생자 4명의 유해로 추정되는 뼈가 흩어져 있는 것을 확인했다고 밝혔습니다.

이 가운데 일부를 한국인 잠수사가 가지고 나온 겁니다.

조세이 탄광 수몰 사건은 1942년 2월 3일 가혹한 노동에 시달리던 조선인 강제 징용자 136명과 일본인 47명 등 모두 183명이 숨진 비극적 참사입니다.

진상 규명에 나선 일본 시민단체는 지난해 9월 해안가에 묻혔던 갱도 입구를 82년 만에 찾아냈습니다.

["어이! 들려? 갱구가 열렸다!"]

일본 정부의 외면 속에 단체는 시민 모금을 통해 유해 발굴 작업을 진행했고, 드디어 근 1년 만에 그 결실을 봤습니다.

희생자 추정 유골이 발견됐지만 일본 정부가 적극적 지원에 나설지는 미지수입니다.

[하야시 요시마사/일본 관방장관 : "전문가들의 의견을 듣고 있고, 현시점에서 안전이 확보돼 잠수 조사가 가능하다는 견해는 아직 확보하지 못했습니다."]

앞서 지난 4월 이시바 총리는 국가가 어떤 지원을 할지 검토해 보고 싶다고 말한 적이 있습니다.

KBS 뉴스 김귀수입니다.

영상편집:김대범/그래픽:김성일/자료조사:장희수
김귀수
김귀수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.