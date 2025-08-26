[집중인터뷰] 국민의힘 새 대표 장동혁 당선…충청 민심 달라질까?

동영상 고정 취소

[앵커]



국민의힘 새 당대표로 충청 출신 장동혁 의원이 선출됐습니다.



전통적으로 영남 중심이었던 지도부 속에서 충청 대표의 등장은 정치 구도에 어떤 변화를 가져올지 주목되는데요.



오늘은 국민의힘 장동혁 대표 체제의 의미와 영향에 대해 짚어보겠습니다.



중부대 권오철 교수 나오셨습니다.



어서 오세요.



먼저, 이번 당선의 의미를 어떻게 보십니까?



[앵커]



장동혁 대표는 판사 출신 재선 의원으로 알려져 있는데요.



그동안의 정치 행보와 정치 성향을 어떻게 평가하십니까?



[앵커]



이재명 정부의 해수부 부산 이전 추진에 대해 반대 입장을 밝혀온 만큼 추후 정부 여당과의 강 대 강 대치가 예상되는데요.



이번 장동혁 대표의 당선은 지역 정치권과 민심에 어떤 영향을 줄 것으로 보십니까?



[앵커]



현재 여당 대표도 충청 출신인 정청래 의원입니다.



이렇게 여야 대표가 충청 출신이 되면서 여야가 경쟁하고, 또 협치하는, 전에 없던 상황이 펼쳐질 수 있을 것 같은데요.



어떻게 보십니까?



