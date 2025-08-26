뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 내일 출근길 짙은 안개…다시 낮 더위

입력 2025.08.26 (19:42) 수정 2025.08.26 (20:29)

요란했던 폭우가 지나고 지금은 비가 대부분 그쳤는데요.

아직 내륙 곳곳에 산발적인 비구름이 남아 있습니다.

세종과 충남은 오늘 저녁까지 비가 조금 더 내리는 곳이 있겠습니다.

내일은 가끔 구름만 많겠지만 출근길에는 짙은 안개에 주의하셔야겠습니다.

특히 내륙의 가시거리가 매우 짧을 것으로 예상되니까요.

운전하신다면 조심해서 이동하시기 바랍니다.

내일 아침 기온은 대전이 23도, 세종 22도로 오늘보다 2,3도 가량 낮겠고요.

낮 기온은 논산이 31도, 대전 32도까지 올라 다시 더위가 찾아오겠습니다.

당진과 천안의 아침 기온 22도, 한낮에 아산이 32도를 보이겠습니다.

서천의 아침 기온 22도, 낮 기온은 부여가 32도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.

주 후반, 구름만 지나는 가운데 다시 낮 더위가 이어지겠고요.

다음 주 초반에는 또 한 번 비가 내릴 전망입니다.

지금까지 날씨였습니다.

