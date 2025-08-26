[현장속으로] 폭우 속 맨손으로 배수구 뚫은 ‘빗속의 아이’
입력 2025.08.26 (19:37) 수정 2025.08.26 (19:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
최근 SNS에서 서귀포 지역의 한 아이를 찾는 게시물이 엄청난 화제를 불러일으켰습니다.
지난 6월 세찬 폭우가 내리던 날, 배수로를 막은 낙엽과 쓰레기 등을 맨손으로 치우던 야구복 입은 '빗속의 아이'를 찾아달라는 영상이었는데요.
저희가 이 친구를 직접 찾아 그날의 얘기를 들어봤습니다.
최근 SNS에서 서귀포 지역의 한 아이를 찾는 게시물이 엄청난 화제를 불러일으켰습니다.
지난 6월 세찬 폭우가 내리던 날, 배수로를 막은 낙엽과 쓰레기 등을 맨손으로 치우던 야구복 입은 '빗속의 아이'를 찾아달라는 영상이었는데요.
저희가 이 친구를 직접 찾아 그날의 얘기를 들어봤습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [현장속으로] 폭우 속 맨손으로 배수구 뚫은 ‘빗속의 아이’
-
- 입력 2025-08-26 19:37:03
- 수정2025-08-26 19:57:31
[앵커]
최근 SNS에서 서귀포 지역의 한 아이를 찾는 게시물이 엄청난 화제를 불러일으켰습니다.
지난 6월 세찬 폭우가 내리던 날, 배수로를 막은 낙엽과 쓰레기 등을 맨손으로 치우던 야구복 입은 '빗속의 아이'를 찾아달라는 영상이었는데요.
저희가 이 친구를 직접 찾아 그날의 얘기를 들어봤습니다.
최근 SNS에서 서귀포 지역의 한 아이를 찾는 게시물이 엄청난 화제를 불러일으켰습니다.
지난 6월 세찬 폭우가 내리던 날, 배수로를 막은 낙엽과 쓰레기 등을 맨손으로 치우던 야구복 입은 '빗속의 아이'를 찾아달라는 영상이었는데요.
저희가 이 친구를 직접 찾아 그날의 얘기를 들어봤습니다.
-
-
문준영 기자 mjy@kbs.co.kr문준영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.