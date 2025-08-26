[현장속으로] 폭우 속 맨손으로 배수구 뚫은 ‘빗속의 아이’

동영상 고정 취소

최근 SNS에서 서귀포 지역의 한 아이를 찾는 게시물이 엄청난 화제를 불러일으켰습니다.



지난 6월 세찬 폭우가 내리던 날, 배수로를 막은 낙엽과 쓰레기 등을 맨손으로 치우던 야구복 입은 '빗속의 아이'를 찾아달라는 영상이었는데요.



저희가 이 친구를 직접 찾아 그날의 얘기를 들어봤습니다.



