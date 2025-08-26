뉴스7(제주)

[이슈톡] 전교조 제주지부 “민원대응 시스템 실패 진단해야”

입력 2025.08.26 (19:28) 수정 2025.08.26 (19:58)

[앵커]

앞서 보신 것처럼 오늘 전교조제주지부가 민원대응팀 실태 진단 결과를 발표했습니다.

민원으로부터 교사를 보호하기 위해 학교가 함께 대응할 수 있는 민원대응팀이 마련됐지만, 현장에서는 여전히 잘 활용되지 못한다는 결과가 나온 건데요.

현경윤 전교조 제주지부장 전화 연결해 자세한 이야기 살펴보겠습니다.

지부장님, 안녕하세요?

먼저, 어떤 이유에서 이런 결과를 발표하게 되신 겁니까?

[앵커]

서이초 교사 사망 사건 이후 민원 대응 매뉴얼이 마련됐고 도내 모 중학교 교사 사망 사건이 발생한 지 100일이 다 돼가지만, 교사 4명 중 1명은 민원대응팀 존재조차 모른다는 결과가 나왔습니다.

원인은 무엇이라 보고 계신지요?

[앵커]

그렇다면, 전교조 제주지부가 요구하는 사항은 어떤 것이고 앞으로 계획은 무엇인가요?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

연결 고맙습니다.

