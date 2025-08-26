[이슈톡] 전교조 제주지부 “민원대응 시스템 실패 진단해야”

동영상 고정 취소

[앵커]



앞서 보신 것처럼 오늘 전교조제주지부가 민원대응팀 실태 진단 결과를 발표했습니다.



민원으로부터 교사를 보호하기 위해 학교가 함께 대응할 수 있는 민원대응팀이 마련됐지만, 현장에서는 여전히 잘 활용되지 못한다는 결과가 나온 건데요.



현경윤 전교조 제주지부장 전화 연결해 자세한 이야기 살펴보겠습니다.



지부장님, 안녕하세요?



먼저, 어떤 이유에서 이런 결과를 발표하게 되신 겁니까?



[앵커]



서이초 교사 사망 사건 이후 민원 대응 매뉴얼이 마련됐고 도내 모 중학교 교사 사망 사건이 발생한 지 100일이 다 돼가지만, 교사 4명 중 1명은 민원대응팀 존재조차 모른다는 결과가 나왔습니다.



원인은 무엇이라 보고 계신지요?



[앵커]



그렇다면, 전교조 제주지부가 요구하는 사항은 어떤 것이고 앞으로 계획은 무엇인가요?



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



연결 고맙습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!