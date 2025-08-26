뉴스7(대구)

[여기는 포항] 경북 해수욕장 피서객 전년 대비 15% 감소 외

입력 2025.08.26 (19:37) 수정 2025.08.26 (19:48)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 안동] 예천사랑상품권 발행 두 배 이상 늘려 외

[여기는 안동] 예천사랑상품권 발행 두 배 이상 늘려 외
국방장관 “대구 3차 순환로 완전 개통 검토”

국방장관 “대구 3차 순환로 완전 개통 검토”

다음
올해 여름 경북 동해안을 찾은 피서객 수가 줄었습니다.

경북도가 집계한 자료를 보면 올해 동해안 4개 시군 해수욕장 24곳의 피서객은 43만 7천9백 명으로 지난해 51만 6천9백 명보다 15% 감소했습니다.

경북도와 해당 시군들은 올여름 전국적으로 집중호우 피해가 컸고 해외 관광객이 늘어난 것을 주요 원인으로 분석했습니다.

포항경주공항 콘크리트 둔덕 철거 시작

포항경주공항이 항공 안전을 위협할 수 있는 활주로 끝부분 '방위각시설'의 철거를 시작했습니다.

한국공항공사는 9월 말까지 방위각시설의 둔덕을 철거하고 평평한 땅 위에 부러지기 쉬운 경량 철골 구조로 교체합니다.

또 포항경주공항에는 항공기 제동 효과를 내는 시멘트 블록, '활주로 이탈 방지장치'도 설치할 예정입니다.

포스코 기숙사 신축·이전 사업 본격화

포스코 기숙사 신축·이전 사업이 본격화하고 있습니다.

포항시는 기숙사 신축·이전 터인 해도동 일대 지주들과 최근 매매 계약이 성사됨에 따라, 인허가 과정을 최소화하고 기반시설을 확충해 조속한 착공을 지원하겠다고 밝혔습니다.

해도동에 들어설 포스코 직원 신축 기숙사는 800실 규모로, 인근 상권·문화·편의시설과 연계해 지역 경제 활성화와 도시재생에 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있습니다.

영덕·영해 취수장, 대용량 비상발전기 설치

영덕군이 대규모 정전 사태로 인한 수돗물 공급 중단에 대비해 영덕과 영해 취수장에 대용량 비상 발전기를 설치했습니다.

비상발전기 용량은 영덕 취수장이 450킬로와트, 영해 취수장 600킬로와트로 자연재해 등으로 전기 공급이 일시 중단되더라도 자동으로 전력을 공급해 24시간 수돗물을 생산할 수 있습니다.

앞으로 영덕군은 주요 취·정수장과 가압장에 비상발전기 설치를 확대할 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 포항] 경북 해수욕장 피서객 전년 대비 15% 감소 외
    • 입력 2025-08-26 19:37:10
    • 수정2025-08-26 19:48:16
    뉴스7(대구)
올해 여름 경북 동해안을 찾은 피서객 수가 줄었습니다.

경북도가 집계한 자료를 보면 올해 동해안 4개 시군 해수욕장 24곳의 피서객은 43만 7천9백 명으로 지난해 51만 6천9백 명보다 15% 감소했습니다.

경북도와 해당 시군들은 올여름 전국적으로 집중호우 피해가 컸고 해외 관광객이 늘어난 것을 주요 원인으로 분석했습니다.

포항경주공항 콘크리트 둔덕 철거 시작

포항경주공항이 항공 안전을 위협할 수 있는 활주로 끝부분 '방위각시설'의 철거를 시작했습니다.

한국공항공사는 9월 말까지 방위각시설의 둔덕을 철거하고 평평한 땅 위에 부러지기 쉬운 경량 철골 구조로 교체합니다.

또 포항경주공항에는 항공기 제동 효과를 내는 시멘트 블록, '활주로 이탈 방지장치'도 설치할 예정입니다.

포스코 기숙사 신축·이전 사업 본격화

포스코 기숙사 신축·이전 사업이 본격화하고 있습니다.

포항시는 기숙사 신축·이전 터인 해도동 일대 지주들과 최근 매매 계약이 성사됨에 따라, 인허가 과정을 최소화하고 기반시설을 확충해 조속한 착공을 지원하겠다고 밝혔습니다.

해도동에 들어설 포스코 직원 신축 기숙사는 800실 규모로, 인근 상권·문화·편의시설과 연계해 지역 경제 활성화와 도시재생에 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있습니다.

영덕·영해 취수장, 대용량 비상발전기 설치

영덕군이 대규모 정전 사태로 인한 수돗물 공급 중단에 대비해 영덕과 영해 취수장에 대용량 비상 발전기를 설치했습니다.

비상발전기 용량은 영덕 취수장이 450킬로와트, 영해 취수장 600킬로와트로 자연재해 등으로 전기 공급이 일시 중단되더라도 자동으로 전력을 공급해 24시간 수돗물을 생산할 수 있습니다.

앞으로 영덕군은 주요 취·정수장과 가압장에 비상발전기 설치를 확대할 계획입니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.