부산 소비자 경제 심리 4개월 연속 개선

부산 지역 소비자들이 느끼는 경제 상황이 4개월 연속 나아진 것으로 나타났습니다.



한국은행 부산본부의 자료를 보면 8월 중 부산 지역 소비자심리지수는 115를 기록해 전 달보다 1.7포인트 상승했습니다.



부산 소비자심리지수는 지난 4월 96.5로 기준치를 밑돌았으나 5월 이후 꾸준히 개선되고 있습니다.



소비자심리지수는 100을 기준으로 100보다 크면 경제 상황이 장기 평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미합니다.



