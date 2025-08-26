뉴스7(부산)

전국체전 ‘컨테이너’ 무대서 개막식

입력 2025.08.26 (19:40) 수정 2025.08.26 (19:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

부산 소비자 경제 심리 4개월 연속 개선

부산 소비자 경제 심리 4개월 연속 개선
[대담한K] 의료 공백 메우는 ‘지역 필수의사제’

[대담한K] 의료 공백 메우는 ‘지역 필수의사제’

다음
오는 10월 부산에서 열리는 전국체전 개막식은 '배 들어온다, 부산!'을 주제로 컨테이너 무대 위에서 펼쳐집니다.

또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.

부산시는 오늘 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.

25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전국체전 ‘컨테이너’ 무대서 개막식
    • 입력 2025-08-26 19:40:27
    • 수정2025-08-26 19:42:10
    뉴스7(부산)
오는 10월 부산에서 열리는 전국체전 개막식은 '배 들어온다, 부산!'을 주제로 컨테이너 무대 위에서 펼쳐집니다.

또 폐회식은 다음 개최지 제주와의 연결을 바닷길과 하늘길로 표현합니다.

부산시는 오늘 전국체육대회 개·폐회식 연출 최종안 보고회를 갖고 이 같은 연출안을 확정했습니다.

25년 만에 부산에서 열리는 전국체전은 10월 17일부터 23일까지 개최되며 개·폐회식 연출은 박칼린 총감독이 맡았습니다.
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 <br>현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.