충북대병원 연구비 부정 사용 들통…충청북도 “환수 조치”

충북대학교병원의 한 위탁 사업에 참여한 연구원들이 각종 사업비를 부정하게 사용하다 적발된 사실이 확인됐습니다.



인건비를 멋대로 올리거나 출장비를 거짓 청구했다는 의혹까지 불거졌는데요.



송국회 기자가 취재했습니다.



[리포트]



지난해 6월, 충청북도와 충북대학교병원이 맺은 한 협약서입니다.



지방소멸위기 대응을 위한 응급의료시스템 구축 사업으로, 충청북도가 7억 7천여만 원을 지원했습니다.



그런데, 이 연구개발사업에 참여한 연구원들이 사업비를 부정하게 사용한 사실이 드러났습니다.



[권영주/충청북도 바이오식품의약국장 : "문제점을 올해 4월에 인지해서 5월 초에 충북대병원 현지 조사를 실시했습니다. 미흡한 분야는 시정 개선토록 했습니다."]



충북대학교병원도 자체 특별 감사를 벌여 다수의 연구비 부정 사용 사례를 확인했습니다.



KBS가 충청북도 조사와 충북대병원의 감사 내용을 확인했습니다.



일부 연구원들이 월 급여를 도 승인 없이 많게는 160만 원 인상해 710만 원까지 받아 갔습니다.



부정하게 지급받은 금액만 5차례, 610만 원 상당입니다.



사용처를 알 수 없는 출장비도 20건이 넘습니다.



일부 출장비를 허위로 청구하거나 출장 서류에 대리 서명한 의혹까지 불거졌습니다.



[이정범/충북도의회 교육위원장 : "모든 사업에 대해서 다시 한번 전수조사를 통해서 잘못된 점이 있고, 제도적으로 보완해야 할 사항들이 있다면 이번 기회를 통해서 보완해야 하는 것이 (중요합니다)."]



참여 연구원의 자녀를 보조연구원으로 일하게 했다는 도와 의회의 지적까지 나와 충북대병원은 뒤늦게 특수관계인의 연구 참여를 제한하는 지침까지 만들었습니다.



충북대병원은 문제의 연구원들은 병원 직원이 아닌 사업단 소속으로, 연구 윤리를 준수하겠다고 밝혔습니다.



충청북도는 부정하게 집행된 사업비의 환수 조치에 나섰고, 도의회는 위탁사업비 집행 실태에 대한 전수 조사를 예고했습니다.



KBS 뉴스 송국회입니다.



촬영기자:강사완/그래픽:김선영



