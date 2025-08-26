‘홍준표 시정 10대 문제’ 정부합동감사 요구

동영상 고정 취소

대구시에 대한 정부합동감사가 어제(25일) 시작된 가운데, 대구참여연대가 '홍준표 시정 10대 문제'를 감사반에 전달했습니다.



10가지 문제에는 측근인사 편법 채용과 퀴어축제 집회 방해, 해평취수원 합의 파기와 언론 자유 침해 등이 포함됐습니다.



참여연대는 홍준표 전 시장의 유례없는 독단과 불통으로 대구 시정이 망가지고 지방자치 정신이 파탄났다며, 정부 감사에서 이를 질타하고 개선방안을 제시할 것을 요구했습니다.



