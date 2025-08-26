환경부 장관, 암각화 보존·식수 대책 논의

동영상 고정 취소

김성환 환경부 장관이 오늘(26일) 오후 울산을 찾아 세계유산 반구대 암각화 보존 방안과 식수 확보 문제를 논의했습니다.



이 자리에서 김 장관은 "사염댐 수위를 암각화 높이 이하로 유지하기 위한 수문 설치를 당초 계획한 2030년 말에서 최대한 앞당기겠다"고 밝혔습니다.



또, 수문 설치에 따라 줄어드는 식수 확보에 대해선 "운문댐 물을 가져오는 건 대구 취수원 문제와 함께 풀어야 한다"며, "올해 안에 확정해 추진하겠다"고 말했습니다.



