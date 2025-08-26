울산 소비심리지수 4년 2개월 만에 최고치
입력 2025.08.26 (19:48) 수정 2025.08.26 (19:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산지역 소비자들의 경제 상황에 대한 종합적인 인식을 나타내는 소비자심리지수가 4년 2개월 만에 최고치를 기록했습니다.
한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.
한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 울산 소비심리지수 4년 2개월 만에 최고치
-
- 입력 2025-08-26 19:48:47
- 수정2025-08-26 19:54:40
울산지역 소비자들의 경제 상황에 대한 종합적인 인식을 나타내는 소비자심리지수가 4년 2개월 만에 최고치를 기록했습니다.
한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.
한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.