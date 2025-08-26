뉴스7(울산)

울산 소비심리지수 4년 2개월 만에 최고치

입력 2025.08.26 (19:48) 수정 2025.08.26 (19:54)

울산지역 소비자들의 경제 상황에 대한 종합적인 인식을 나타내는 소비자심리지수가 4년 2개월 만에 최고치를 기록했습니다.

한국은행 울산본부에 따르면 8월 울산지역 소비자심리지수는 110.4로 한 달 전에 비해 2.3p 올랐습니다.

