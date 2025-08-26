뉴스7(광주)

“전남도, 미확인 日 군사시설 실태 조사”

입력 2025.08.26 (19:49) 수정 2025.08.26 (20:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

여객기 참사 유가족, 블랙박스·교신기록 공개 촉구

여객기 참사 유가족, 블랙박스·교신기록 공개 촉구
[여기는 전남] ‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”

[여기는 전남] ‘느림보’ 철도 경전선, 전철화 사업도 느림보…“순천-보성 조기 착공·복선화”

다음
[앵커]

서남해안의 일제 미확인 군사시설들을 다수 발굴한 KBS의 광복 80주년 기획보도 이후 전라남도가 실태조사에 나서기로 했습니다.

미확인 시설들이 보도를 통해 처음으로 확인된만큼 철저한 조사가 필요하다는 목소리도 이어지고 있습니다.

지종익 기자입니다.

[리포트]

목포와 신안에서 뱃길로 불과 2킬로미터의 용출도.

해안가 수풀 속에서 일본군 기관총 진지가 완벽한 형태로 남아 있습니다.

진도 가사도 둘레길 주변의 지휘소 추정 동굴과 콘크리트 진지들, 무안 민가의 낙하산 부대 방어용 진지, 영광 가마미해수욕장의 수류탄 진지 동굴...

모두 KBS취재를 통해 새로 발견된 일제 군사시설입니다.

특히 단독 발굴한 일본군 150사단의 진지배치도에는 서남해안 섬과 연안 지역에 진지 수백 곳이 표시돼 있습니다.

전남의 일제강점기 유적을 총망라했다는 2020년 전라남도의 연구용역 보고서에는 언급되지 않은 내용입니다.

[조상현/목포문화원 사무국장 : 기존에 확인되지 않은 장소, 섬, 서해안 일대를 거의 요새화했다."]

서남해안 미확인 일제 군사시설의 대대적인 조사가 필요하다는 목소리가 이어지고 있습니다.

[김원이/더불어민주당 국회의원 : "사실 파악도 못하고 있었다는 데 대해 납득하기 어렵습니다. 지금이라도 전남도가 나서서 일제 음모와 강제동원의 사실들을 빈틈없이 조사해서 진실을 밝혀내는 사업이 시작돼야 된다."]

전라남도는 기존 연구 보고서에서 누락된 시설들이 확인된 만큼 추가 실태 조사에 나서겠다고 밝혔습니다.

150사단 진지배치도 등 관련 문헌을 확보해 분석하고, 연구 용역도 검토할 계획입니다.

[강효석/전남도 문화융성국장 : "일제의 시설물들이 드러나고 있기 때문에 추가 발굴 조사 용역을 해야할 것 같고, 이에 따라 현장에서 보존, 관리를 할 수 있는 그런 예산도 신규 예산 사업으로 확보하도록 노력해 나가겠습니다."]

광주시도 이번 보도를 통해 알려진 상무지구 일대 일제 항공기지 지하시설 건설 경위와 대규모 시설이 묻혀있을 가능성에 대해 전문가들과 함께 학술조사 필요성 등을 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 지종익입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “전남도, 미확인 日 군사시설 실태 조사”
    • 입력 2025-08-26 19:49:03
    • 수정2025-08-26 20:08:25
    뉴스7(광주)
[앵커]

서남해안의 일제 미확인 군사시설들을 다수 발굴한 KBS의 광복 80주년 기획보도 이후 전라남도가 실태조사에 나서기로 했습니다.

미확인 시설들이 보도를 통해 처음으로 확인된만큼 철저한 조사가 필요하다는 목소리도 이어지고 있습니다.

지종익 기자입니다.

[리포트]

목포와 신안에서 뱃길로 불과 2킬로미터의 용출도.

해안가 수풀 속에서 일본군 기관총 진지가 완벽한 형태로 남아 있습니다.

진도 가사도 둘레길 주변의 지휘소 추정 동굴과 콘크리트 진지들, 무안 민가의 낙하산 부대 방어용 진지, 영광 가마미해수욕장의 수류탄 진지 동굴...

모두 KBS취재를 통해 새로 발견된 일제 군사시설입니다.

특히 단독 발굴한 일본군 150사단의 진지배치도에는 서남해안 섬과 연안 지역에 진지 수백 곳이 표시돼 있습니다.

전남의 일제강점기 유적을 총망라했다는 2020년 전라남도의 연구용역 보고서에는 언급되지 않은 내용입니다.

[조상현/목포문화원 사무국장 : 기존에 확인되지 않은 장소, 섬, 서해안 일대를 거의 요새화했다."]

서남해안 미확인 일제 군사시설의 대대적인 조사가 필요하다는 목소리가 이어지고 있습니다.

[김원이/더불어민주당 국회의원 : "사실 파악도 못하고 있었다는 데 대해 납득하기 어렵습니다. 지금이라도 전남도가 나서서 일제 음모와 강제동원의 사실들을 빈틈없이 조사해서 진실을 밝혀내는 사업이 시작돼야 된다."]

전라남도는 기존 연구 보고서에서 누락된 시설들이 확인된 만큼 추가 실태 조사에 나서겠다고 밝혔습니다.

150사단 진지배치도 등 관련 문헌을 확보해 분석하고, 연구 용역도 검토할 계획입니다.

[강효석/전남도 문화융성국장 : "일제의 시설물들이 드러나고 있기 때문에 추가 발굴 조사 용역을 해야할 것 같고, 이에 따라 현장에서 보존, 관리를 할 수 있는 그런 예산도 신규 예산 사업으로 확보하도록 노력해 나가겠습니다."]

광주시도 이번 보도를 통해 알려진 상무지구 일대 일제 항공기지 지하시설 건설 경위와 대규모 시설이 묻혀있을 가능성에 대해 전문가들과 함께 학술조사 필요성 등을 검토하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 지종익입니다.
지종익
지종익 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”

외신이 주목한 한국인들 반응… “우려가 해소” “트럼프가 진심인지”
국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고

국민의힘 새 당대표에 장동혁…대여 강경 투쟁 예고
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.