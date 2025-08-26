[날씨] 대구·경북 폭염특보 완화…내일 곳곳 비

동영상 고정 취소

오늘 곳곳에 비가 내리면서 폭염이 조금 누그러졌습니다.



북부지역의 폭염특보는 해제됐고, 나머지 지역의 폭염경보는 주의보로 완화됐는데요.



오늘 한낮기온은 포항이 35.5도, 대구는 34.3도로 어제보다 1,2도 가량 낮아졌습니다.



내일은 동풍이 불면서 동해안의 한낮기온은 조금 더 떨어지겠습니다.



내일 낮부터 저녁사이 경북 북부 동해안과 북동산지에는 5~10mm의 비가 내리겠습니다.



그 밖의 지역에는 빗방울이 조금 떨어질 수 있습니다.



내일 새벽부터 아침사이 서쪽지역엔 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고요,



남부지방을 중심으로 여전히 날씨가 무덥겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



대구와 남부지역의 아침기온은 23도 안팎으로 출발해, 한낮에는 32도에서 35도의 분포를 보이겠습니다.



북부지역의 아침기온은 19도에서 22도 분포를 보이며 비교적 시원하게 출발하겠고, 한낮에는 봉화가 30도, 안동은 33도까지 오르겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 24도 안팎으로 출발해, 한낮에는 울진이 28도, 경주는 32도까지 오르겠습니다.



먼바다에 풍랑주의보가 내려졌습니다.



바다의 물결은 최고 3m로 높게 일겠고요.



강풍주의보가 내려진 울릉도와 독도는 특히 내일 새벽까지 바람이 강하게 불겠습니다.



이번주는 하늘에 대체로 구름이 많겠습니다.



주 후반으로 갈 수록 기온은 올라 날은 다시 매우 무덥겠습니다.



날씨정보였습니다.



