경찰, 무인 매장 절도 혐의 일당 붙잡아
입력 2025.08.26 (19:58)
새벽 시간대 무인 매장에서 물건을 훔친 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.
완주경찰서는 지난 22일 새벽 3시쯤 완주군 이서면 한 인형뽑기방에서 기계에 손을 넣어 인형을 훔친 혐의로 30대 남성 2명을 붙잡았습니다.
또 같은 날 해당 매장에서 훔친 열쇠를 이용해 기계 안의 현금을 훔친 혐의 등으로 10대 남학생을 붙잡아 조사하고 있습니다.
