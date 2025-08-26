경찰, 무인 매장 절도 혐의 일당 붙잡아

동영상 고정 취소

새벽 시간대 무인 매장에서 물건을 훔친 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



완주경찰서는 지난 22일 새벽 3시쯤 완주군 이서면 한 인형뽑기방에서 기계에 손을 넣어 인형을 훔친 혐의로 30대 남성 2명을 붙잡았습니다.



또 같은 날 해당 매장에서 훔친 열쇠를 이용해 기계 안의 현금을 훔친 혐의 등으로 10대 남학생을 붙잡아 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!