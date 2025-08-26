뉴스7(전주)

전북선관위, 투표함 훼손·협박 혐의 2명 고발

입력 2025.08.26 (19:58) 수정 2025.08.26 (20:16)

전북선거관리위원회가 지난 21대 대통령 선거 당시 사전 투표소에서 투표함을 훼손하고 투표 관리관을 협박한 혐의로 참관인 2명을 경찰에 고발했습니다.

이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.

전북선거관리위원회가 지난 21대 대통령 선거 당시 사전 투표소에서 투표함을 훼손하고 투표 관리관을 협박한 혐의로 참관인 2명을 경찰에 고발했습니다.

이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
