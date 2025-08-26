전북선관위, 투표함 훼손·협박 혐의 2명 고발

동영상 고정 취소

전북선거관리위원회가 지난 21대 대통령 선거 당시 사전 투표소에서 투표함을 훼손하고 투표 관리관을 협박한 혐의로 참관인 2명을 경찰에 고발했습니다.



이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.



