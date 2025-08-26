제25회 자랑스러운 강원여성상에 김동자 씨 선정
입력 2025.08.26 (19:58) 수정 2025.08.26 (20:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제25회 자랑스러운 강원여성상 수상자로 미용사 김동자 씨가 선정됐습니다.
강원도는 김 씨가 강원 여성 최초로 한국미용장중앙회장을 역임하며, 중국과 기술 교류를 하는 등 공로가 크다고 선정 이유를 밝혔습니다.
이와 함께 평등문화상 수상자로는 양성 평등 교육에 힘쓴 보건교사 강상희씨와 한국여성예림회 원주지회를 각각 선정했습니다.
시상식은 다음 달(9월) 4일, 홍천종합체육관에서 열립니다.
강원도는 김 씨가 강원 여성 최초로 한국미용장중앙회장을 역임하며, 중국과 기술 교류를 하는 등 공로가 크다고 선정 이유를 밝혔습니다.
이와 함께 평등문화상 수상자로는 양성 평등 교육에 힘쓴 보건교사 강상희씨와 한국여성예림회 원주지회를 각각 선정했습니다.
시상식은 다음 달(9월) 4일, 홍천종합체육관에서 열립니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제25회 자랑스러운 강원여성상에 김동자 씨 선정
-
- 입력 2025-08-26 19:58:58
- 수정2025-08-26 20:23:55
제25회 자랑스러운 강원여성상 수상자로 미용사 김동자 씨가 선정됐습니다.
강원도는 김 씨가 강원 여성 최초로 한국미용장중앙회장을 역임하며, 중국과 기술 교류를 하는 등 공로가 크다고 선정 이유를 밝혔습니다.
이와 함께 평등문화상 수상자로는 양성 평등 교육에 힘쓴 보건교사 강상희씨와 한국여성예림회 원주지회를 각각 선정했습니다.
시상식은 다음 달(9월) 4일, 홍천종합체육관에서 열립니다.
강원도는 김 씨가 강원 여성 최초로 한국미용장중앙회장을 역임하며, 중국과 기술 교류를 하는 등 공로가 크다고 선정 이유를 밝혔습니다.
이와 함께 평등문화상 수상자로는 양성 평등 교육에 힘쓴 보건교사 강상희씨와 한국여성예림회 원주지회를 각각 선정했습니다.
시상식은 다음 달(9월) 4일, 홍천종합체육관에서 열립니다.
-
-
박상용 기자 miso@kbs.co.kr박상용 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.