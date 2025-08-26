김진태 도지사, 반도체 소재 형석 광산 현장 점검

동영상 고정 취소

김진태 강원도지사가 춘천 사북면 신포리 '형석' 광산 개발 현장을 점검했습니다.



이 자리에선 채굴 준비 상황을 점검하고 향후 계획 등을 파악했습니다.



형석은 반도체와 이차전지에 활용되는 핵심 광물로 중국과 몽골 등지에서 전량 수입하고 있습니다.



춘천 형석광산 매장량은 35만 톤 이상으로 추정되며 한국광해광업공단이 정밀조사를 진행하고 있습니다.



