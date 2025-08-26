뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 비 그치고, 다시 폭염…체감 33도 안팎

입력 2025.08.26 (20:02) 수정 2025.08.26 (20:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[간추린 단신] 광주 건물서 이산화탄소 누출…7명 부상 외

[간추린 단신] 광주 건물서 이산화탄소 누출…7명 부상 외
[뉴스7 광주·전남 클로징]

[뉴스7 광주·전남 클로징]

다음
비가 내리면서 오늘 더위는 잠시 주춤했습니다.

낮 최고 기온이 어제보다 최대 6도가량이나 낮았는데요,

폭염 경보에서 주의보로 약화된 곳들도 있습니다.

다만 내일부터는 다시 체감온도가 33도 안팎까지 올라 다시 덥겠습니다.

오늘 강하게 내리던 비는 대부분 그쳤습니다.

현재는 흐린 하늘만 보이고 있는데요,

그래도 밤사이에 곳곳에 안개가 짙게 낄 것으로 보이고요,

바람도 강하겠습니다.

안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

내일 가끔 구름 많겠고, 아침 기온 오늘보다 1도~4도가량 낮겠습니다.

한낮 기온은 광주 32도, 나주 33도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 31도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 31도, 강진과 해남 33도로 오늘과 비슷하거나 1도~3도가량 높겠습니다.

서해남부 먼바다는 오늘까지 물결이 다소 높다가 내일부터는 비교적 잔잔해지겠습니다.

당분간 무더운 날씨가 이어지겠고요,

다음 주에 다시 비 소식 있습니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 광주·전남 비 그치고, 다시 폭염…체감 33도 안팎
    • 입력 2025-08-26 20:02:20
    • 수정2025-08-26 20:26:44
    뉴스7(광주)
비가 내리면서 오늘 더위는 잠시 주춤했습니다.

낮 최고 기온이 어제보다 최대 6도가량이나 낮았는데요,

폭염 경보에서 주의보로 약화된 곳들도 있습니다.

다만 내일부터는 다시 체감온도가 33도 안팎까지 올라 다시 덥겠습니다.

오늘 강하게 내리던 비는 대부분 그쳤습니다.

현재는 흐린 하늘만 보이고 있는데요,

그래도 밤사이에 곳곳에 안개가 짙게 낄 것으로 보이고요,

바람도 강하겠습니다.

안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.

다음은 자세한 지역별 날씨입니다.

내일 가끔 구름 많겠고, 아침 기온 오늘보다 1도~4도가량 낮겠습니다.

한낮 기온은 광주 32도, 나주 33도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 31도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.

목포의 한낮 기온 31도, 강진과 해남 33도로 오늘과 비슷하거나 1도~3도가량 높겠습니다.

서해남부 먼바다는 오늘까지 물결이 다소 높다가 내일부터는 비교적 잔잔해지겠습니다.

당분간 무더운 날씨가 이어지겠고요,

다음 주에 다시 비 소식 있습니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’

투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’
트럼프 “한국, 무역합의 문제 <br>제기했지만 원래대로”

트럼프 “한국, 무역합의 문제 제기했지만 원래대로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.