[간추린 단신] 광주 건물서 이산화탄소 누출…7명 부상 외

오늘(26일) 오전 11시 20분쯤 광주시 농성동의 한 건물 지하주차장에서 이산화탄소 소화 설비가 파손돼 가스가 누출됐습니다.



이 사고로 주차장에 있던 7명이 호흡 곤란 등 증세를 보여 병원으로 이송됐고 건물 이용객이 일부 대피했습니다.



소방 당국은 소화 설비가 오작동을 일으킨 거로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.



광주 한 아파트서 10대 보호아동 추락사



광주 북부경찰서는 어제(25일) 오전 9시 15분쯤 광주시 신안동의 한 아파트에서 16살 A군이 떨어져 숨진 채 발견돼 수사에 나섰다고 밝혔습니다.



아동양육시설에 거주하던 A 군은 시설 규칙 위반에 따른 벌칙으로 스트레스를 받는다는 내용의 유서를 남긴거로 알려졌습니다.



경찰은 A군이 휴대전화 과다 사용으로 휴대전화를 반납하는 벌칙을 받았다는 시설 관계자 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



세계양궁선수권대회 오프닝 쇼 ‘활의 나라’ 개최



광주 세계양궁선수권대회를 앞두고 다음달 3일 금남로 일대에서 오프닝 쇼인 '활의 나라'가 펼쳐집니다.



이번 쇼는 전일빌딩245부터 금남로공원까지 구간에서 진행되며, 첫 무대는 국가무형유산 고싸움놀이로 꾸며집니다.



이어 광주 양궁과 5·18민주광장의 역사를 소개하는 영상이 소개되고 광주시립창극단의 풍물공연과 초대가수 공연이 진행됩니다.



국가AI컴퓨팅센터 광주 유치위원회, 다음 달 출범



광주시는 다음달 1일 국회 의원회관에서 국가 AI 컴퓨팅센터 광주 유치위원회 출범식을 개최합니다.



유치위원회는 국회의원과 경제단체 등이 참여해 유치 전략을 자문하고, 대정부 건의에 나서는 등 AI 컴퓨팅센터의 광주 유치 필요성 등을 적극적으로 알릴 계획입니다.



