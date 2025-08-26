[여기는 원주] 원주, 소금산 그랜드밸리 방문객 50만 명 넘어 외

동영상 고정 취소

원주시는 '소금산 그랜드밸리' 방문객이 어제(25) 기준, 50만 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.



이는 지난해 같은 기간 27만여 명과 비교해 1.8배로 는 겁니다.



원주시는 소금산 케이블카 운행을 계기로 그랜드밸리 방문객이 증가한 것으로 분석했습니다.



원주시는 다음 달(9월) 중순부터는 '소금산 미디어아트센터' 운영도 시작합니다.



횡성 공근 소맥 축제 다음 달 5일 개막



횡성 공근 소맥축제 추진위원회는 다음 달(9월) 5일부터 사흘 동안 횡성베이스볼파크에서 소맥 축제를 엽니다.



이 축제는 횡성 한우와 맥주를 함께 즐기는 축제입니다.



이에 따라 축제장에는 횡성 한우를 맛볼 수 있는 시식 코너와 판매장이 마련됩니다.



또, 수제맥주 업체들이 참여해 다양한 맛의 맥주를 선보입니다.



횡성군은 맥주 무료쿠폰 지급, 대리운전·택시비 지급행사도 진행합니다.



영월, 두 자녀 이상 가정에 양육비 지원



영월군이 다음 달(9월)부터 두자녀 이상을 둔 가정에 양육비를 지원합니다.



대상은 영월군에 여섯 달 이상 주소를 두고 있는 8살에서 12살 사이의 둘째아 이상 아동입니다.



지원금은 아동 한 명당 매달 10만 원으로, 영월별빛고운카드로 지급됩니다.



영월군은 이를 위해 예산 1억 5,000만 원을 편성했습니다.



신청은 거주지 읍면사무소로 하면 됩니다.



평창, 내년 임대 농기계 수요 조사



평창군이 내년 농기계 임대 사업을 위해 농가를 대상으로 수요 조사를 합니다.



조사는 11월 25일까지 8개 읍면사무소와 6개 농기계임대사업소에서 진행됩니다.



이를 통해 내년에 필요한 신규 농기계 종류와 대체해야 할 노후 기종 등을 파악합니다.



평창군 농기계임대사업소는 트랙터와 이양기 등 농기계 1,200여 대의 보유하고 있습니다.



