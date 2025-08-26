뉴스7(춘천)

[여기는 강릉] 강원FC, 내일 강릉서 전북과 코리아컵 준결승 2차전 외

입력 2025.08.26 (20:07) 수정 2025.08.26 (20:35)

프로축구 강원FC가 내일(27일) 오후 7시 30분 강릉하이원아레나에서 전북 현대를 상대로 코리아컵 준결승 2차전을 치릅니다.

앞서 강원은 지난 20일 전북 전주에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 전북과 1대1 무승부를 기록했습니다.

내일(27일) 열리는 코리아컵 준결승 2차전 결과에 따라 결승 진출 여부가 결정됩니다.

올해 2분기 속초 방문객·체류 시간·소비액 증가

속초시가 한국 관광 데이터랩 자료를 분석한 결과 올해 2분기 속초시를 찾은 방문객은 630만여 명으로 지난해 같은 기간보다 5% 가까이 증가한 것으로 나타났습니다.

또, 1인당 평균 체류 시간은 19시간으로 지난해보다 10% 늘었고, 관광 소비 총액은 435억 원으로 8.5% 증가한 것으로 집계됐습니다.

속초시는 지난 5월 황금연휴 기간 관광객 유입 증가가 전체 수치 상승에 영향을 미친 것으로 분석했습니다.

삼척 맨체스터시티 ‘유소년 축구교실’ 다음 달 개최

잉글랜드 맨체스터시티 축구단이 운영하는 유소년 축구교실이 다음 달(9월) 9일부터 21일까지 삼척생활체육공원에서 펼쳐집니다.

축구교실은 매주 화·수·목요일 진행하는 '지역사회 유소년 육성' 과정과 매주 토·일요일 '단기 집중 과정'으로 나눠, 맨체스터시티 유소년 코치진이 직접 지도합니다.

앞서 삼척시와 맨체스터시티 구단은 지난달(7월) 국내 최초로 유소년 축구 교실·코치 교육 파트너십을 체결했습니다.

정선군, 사북 골목길에 태양광 LED 조명 설치

정선군이 사북읍 사북리 일대 골목길에 태양광 LED 조명 150개를 설치했습니다.

이번 사업은 정선군 기후에너지센터 시범 사업의 하나로, 겨울철 빙판길 미끄럼 사고 예방과 범죄 감소 등의 효과가 기대됩니다.

정선군은 골목길 LED 조명 사업이 주민으로부터 큰 호응을 얻고 있다며, 다른 지역으로 사업을 확대할 계획입니다.

