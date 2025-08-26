[날씨] 충북 내일 다시 더워져요…북부 소나기

동영상 고정 취소

비가 내리면서 폭염은 잠시 쉬어갔지만 내일부터는 다시 무더위가 찾아옵니다.



청주 한낮 기온 다시 30도를 넘어서겠는데요.



습도까지 높아서 체감하는 더위는 이보다 더하겠습니다.



더위에 유의하시길 바랍니다.



위성영상 보면 대체로 흐린 모습인데요.



내일은 하늘에 구름이 많은 가운데 북부 지역을 중심으로는 늦은 오후부터 저녁 사이 소나기가 지나는 곳이 있겠는데요.



예상되는 비의 양은 북부지역에 5에서 20mm 정도입니다.



내일 출근길에는 짙은 안개에 유의하셔야겠습니다.



가시거리가 200m 아래로 줄어 시야가 무척 답답하겠는데요.



차간거리 넉넉히 두고 안전 운전 하시기를 바랍니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 24도, 충주 23도, 제천과 진천은 21도로 출발합니다.



한낮 기온은 청주와 충주 32도, 제천과 증평 31도로 오늘보다 높겠습니다.



얼마 남지 않은 여름, 더위는 꺾이지 않고 계속될 전망인데요.



주 후반에는 다시 열대야도 찾아와 밤낮없이 덥겠습니다.



날씨였습니다.



