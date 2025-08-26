[간추린 단신] 올 여름 청주지역 물놀이장에 8만8천 명 몰려 외

동영상 고정 취소

이번 여름 청주지역 물놀이장에 연인원이 8만 명 넘게 몰린 것으로 집계됐습니다.



청주시에 따르면 지난 6월 말부터 지난 24일까지 물놀이장과 수상레저 체험장을 찾은 인원은 모두 8만 8천여 명으로 지난해 6만 9천여 명보다 27% 늘었습니다.



청주시는 지난해 7곳이었던 도심 내 물놀이장을 올해 10곳으로 늘리면서 이용객이 늘어난 것으로 분석했습니다.



영동군 선수단, 구례전국여자천하장사 대회 선전



최근 전남 구례에서 열린 전국여자천하장사 대회에서 영동군 소속 선수들이 잇따라 선전했습니다.



먼저 여자 천하장사급에 출전한 양윤서 선수는 2위에, 같은 체급의 임수정 선수는 3위에 올랐습니다.



또 박민지, 송선정 선수는 각각 국화와 매화급에서 3위를 차지했습니다.



제17회 구례전국여자천하장사와 대학장사씨름대회는 지난 22일부터 사흘 동안 구례실내체육관에서 열렸습니다.



괴산 송면 복합체육센터 준공



괴산 송면 복합체육센터가 오늘, 문을 열었습니다.



사업비 50억 4천만 원이 투입된 송면 복합체육센터는 농구와 탁구 등 다양한 실내 생활 체육이 가능한 다목적 체육관을 비롯해 방과 후 활동을 위한 공간인 '꿈터'와 독서와 학습을 위한 작은 도서관을 갖추고 있습니다.



진천군, 어린이 전용 건강음료 출시



진천군농업기술센터가 자체 개발한 어린이 맞춤형 음료를 출시했습니다.



기술 이전으로 지역 식품기업이 상품화 한 이번 제품은, 흑삼에 김치 유산균을 적용해 건강 성분의 흡수력을 높인 제품으로 성장기 어린이를 겨냥했습니다.



진천군은 음료 제조법의 특허 등록을 추진하고 있습니다.



