뉴스7(청주)

[간추린 단신] 올 여름 청주지역 물놀이장에 8만8천 명 몰려 외

입력 2025.08.26 (20:20) 수정 2025.08.26 (20:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[화제현장 이곳] “증평의 삶 담다”…도시 대학생들의 농촌 기록

[화제현장 이곳] “증평의 삶 담다”…도시 대학생들의 농촌 기록
[날씨] 충북 내일 다시 더워져요…북부 소나기

[날씨] 충북 내일 다시 더워져요…북부 소나기

다음
이번 여름 청주지역 물놀이장에 연인원이 8만 명 넘게 몰린 것으로 집계됐습니다.

청주시에 따르면 지난 6월 말부터 지난 24일까지 물놀이장과 수상레저 체험장을 찾은 인원은 모두 8만 8천여 명으로 지난해 6만 9천여 명보다 27% 늘었습니다.

청주시는 지난해 7곳이었던 도심 내 물놀이장을 올해 10곳으로 늘리면서 이용객이 늘어난 것으로 분석했습니다.

영동군 선수단, 구례전국여자천하장사 대회 선전

최근 전남 구례에서 열린 전국여자천하장사 대회에서 영동군 소속 선수들이 잇따라 선전했습니다.

먼저 여자 천하장사급에 출전한 양윤서 선수는 2위에, 같은 체급의 임수정 선수는 3위에 올랐습니다.

또 박민지, 송선정 선수는 각각 국화와 매화급에서 3위를 차지했습니다.

제17회 구례전국여자천하장사와 대학장사씨름대회는 지난 22일부터 사흘 동안 구례실내체육관에서 열렸습니다.

괴산 송면 복합체육센터 준공

괴산 송면 복합체육센터가 오늘, 문을 열었습니다.

사업비 50억 4천만 원이 투입된 송면 복합체육센터는 농구와 탁구 등 다양한 실내 생활 체육이 가능한 다목적 체육관을 비롯해 방과 후 활동을 위한 공간인 '꿈터'와 독서와 학습을 위한 작은 도서관을 갖추고 있습니다.

진천군, 어린이 전용 건강음료 출시

진천군농업기술센터가 자체 개발한 어린이 맞춤형 음료를 출시했습니다.

기술 이전으로 지역 식품기업이 상품화 한 이번 제품은, 흑삼에 김치 유산균을 적용해 건강 성분의 흡수력을 높인 제품으로 성장기 어린이를 겨냥했습니다.

진천군은 음료 제조법의 특허 등록을 추진하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [간추린 단신] 올 여름 청주지역 물놀이장에 8만8천 명 몰려 외
    • 입력 2025-08-26 20:20:41
    • 수정2025-08-26 20:38:34
    뉴스7(청주)
이번 여름 청주지역 물놀이장에 연인원이 8만 명 넘게 몰린 것으로 집계됐습니다.

청주시에 따르면 지난 6월 말부터 지난 24일까지 물놀이장과 수상레저 체험장을 찾은 인원은 모두 8만 8천여 명으로 지난해 6만 9천여 명보다 27% 늘었습니다.

청주시는 지난해 7곳이었던 도심 내 물놀이장을 올해 10곳으로 늘리면서 이용객이 늘어난 것으로 분석했습니다.

영동군 선수단, 구례전국여자천하장사 대회 선전

최근 전남 구례에서 열린 전국여자천하장사 대회에서 영동군 소속 선수들이 잇따라 선전했습니다.

먼저 여자 천하장사급에 출전한 양윤서 선수는 2위에, 같은 체급의 임수정 선수는 3위에 올랐습니다.

또 박민지, 송선정 선수는 각각 국화와 매화급에서 3위를 차지했습니다.

제17회 구례전국여자천하장사와 대학장사씨름대회는 지난 22일부터 사흘 동안 구례실내체육관에서 열렸습니다.

괴산 송면 복합체육센터 준공

괴산 송면 복합체육센터가 오늘, 문을 열었습니다.

사업비 50억 4천만 원이 투입된 송면 복합체육센터는 농구와 탁구 등 다양한 실내 생활 체육이 가능한 다목적 체육관을 비롯해 방과 후 활동을 위한 공간인 '꿈터'와 독서와 학습을 위한 작은 도서관을 갖추고 있습니다.

진천군, 어린이 전용 건강음료 출시

진천군농업기술센터가 자체 개발한 어린이 맞춤형 음료를 출시했습니다.

기술 이전으로 지역 식품기업이 상품화 한 이번 제품은, 흑삼에 김치 유산균을 적용해 건강 성분의 흡수력을 높인 제품으로 성장기 어린이를 겨냥했습니다.

진천군은 음료 제조법의 특허 등록을 추진하고 있습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’

투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’
트럼프 “한국, 무역합의 문제 <br>제기했지만 원래대로”

트럼프 “한국, 무역합의 문제 제기했지만 원래대로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.