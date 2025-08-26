뉴스 9 8·25 한미 정상회담

트럼프 “경주 APEC 가고 싶다”…‘북미 대화’ 결정적 계기될까

입력 2025.08.26 (21:04) 수정 2025.08.26 (21:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

다음
[앵커]

만약 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만난다면, 두 달 후에 열릴 경주 에이펙 정상회의가 결정적 계기가 될 수 있습니다.

트럼프 대통령은 경주에 온다고 했고, 관건은 김정은 위원장의 결정입니다.

김경진 기자가 보도합니다.

[리포트]

트럼프 대통령은 오는 10월 경주 APEC 정상회의에 참석할 의향을 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "한국에서 열리는 정상회담이요? 가고 싶습니다. 당신이 무역 회의를 주최하니까, 제가 그 회의에서 잠시 빠져나와 대통령님을 위해 무언가를 같이 할 수도 있습니다. 원하신다면 그렇게 하겠습니다."]

정부는 북미 대화를 위해, 김정은 위원장을 APEC에 초청하는 방안을 검토하고 있는데, 김 위원장이 올 수 없다면, 트럼프 대통령이 판문점을 다시 갈 가능성도 언급됐습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "저는 그것(DMZ 재방문)을 아주 좋아합니다. 제가 군사분계선을 넘어갔을 때 모두가 난리가 났던 걸 기억하시죠. 특히 비밀경호국 요원들이 그랬습니다."]

남·북·미 정상이 6년 만에 함께 만날 가능성에 대해서는 트럼프 대통령이 더 적극적이었습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우리가 이재명 대통령님과 김정은의 만남을 주선할 수도 있습니다. 원하시나요?"]

북한은 이번 한미 정상회담에 대해 아직 별다른 반응을 내놓지 않고 있습니다.

북한은 지난달, 김정은과 트럼프의 개인적 관계는 나쁘지 않다면서도, '비핵화'를 위한 대화는 없을 거라고 공언한 바 있는데. 한미 정상은 이번 회담에서, '북한 비핵화'가 목표임을 분명히 해, 입장차를 줄일 수 있을지가 관건입니다.

[이재명 대통령 : "한반도에서 핵확산금지조약(NPT) 상 의무는 철저히 준수되어야 하고, 그것이 남북 모두의 이익에 부합한다는 점도 분명합니다."]

또 2019년과 달리 북한이 러시아와 동맹을 맺으면서, 북미 대화가 우크라이나 전쟁이나 북러 관계 추이에 따라 영향을 받을 수도 있습니다.

KBS 뉴스 김경진입니다.

영상편집:김근환/그래픽:유건수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 “경주 APEC 가고 싶다”…‘북미 대화’ 결정적 계기될까
    • 입력 2025-08-26 21:04:48
    • 수정2025-08-26 21:15:57
    뉴스 9
[앵커]

만약 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 만난다면, 두 달 후에 열릴 경주 에이펙 정상회의가 결정적 계기가 될 수 있습니다.

트럼프 대통령은 경주에 온다고 했고, 관건은 김정은 위원장의 결정입니다.

김경진 기자가 보도합니다.

[리포트]

트럼프 대통령은 오는 10월 경주 APEC 정상회의에 참석할 의향을 밝혔습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "한국에서 열리는 정상회담이요? 가고 싶습니다. 당신이 무역 회의를 주최하니까, 제가 그 회의에서 잠시 빠져나와 대통령님을 위해 무언가를 같이 할 수도 있습니다. 원하신다면 그렇게 하겠습니다."]

정부는 북미 대화를 위해, 김정은 위원장을 APEC에 초청하는 방안을 검토하고 있는데, 김 위원장이 올 수 없다면, 트럼프 대통령이 판문점을 다시 갈 가능성도 언급됐습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "저는 그것(DMZ 재방문)을 아주 좋아합니다. 제가 군사분계선을 넘어갔을 때 모두가 난리가 났던 걸 기억하시죠. 특히 비밀경호국 요원들이 그랬습니다."]

남·북·미 정상이 6년 만에 함께 만날 가능성에 대해서는 트럼프 대통령이 더 적극적이었습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "우리가 이재명 대통령님과 김정은의 만남을 주선할 수도 있습니다. 원하시나요?"]

북한은 이번 한미 정상회담에 대해 아직 별다른 반응을 내놓지 않고 있습니다.

북한은 지난달, 김정은과 트럼프의 개인적 관계는 나쁘지 않다면서도, '비핵화'를 위한 대화는 없을 거라고 공언한 바 있는데. 한미 정상은 이번 회담에서, '북한 비핵화'가 목표임을 분명히 해, 입장차를 줄일 수 있을지가 관건입니다.

[이재명 대통령 : "한반도에서 핵확산금지조약(NPT) 상 의무는 철저히 준수되어야 하고, 그것이 남북 모두의 이익에 부합한다는 점도 분명합니다."]

또 2019년과 달리 북한이 러시아와 동맹을 맺으면서, 북미 대화가 우크라이나 전쟁이나 북러 관계 추이에 따라 영향을 받을 수도 있습니다.

KBS 뉴스 김경진입니다.

영상편집:김근환/그래픽:유건수
김경진
김경진 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”

민주당 “성공적 회담”…국민의힘 “역대급 외교 참사”
“환심 사려는 노력 성과”…실무 줄다리기 이어질 듯

“환심 사려는 노력 성과”…실무 줄다리기 이어질 듯
이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”

이 대통령 “회담 결과 좋아…많은 대화와 양해 받아”
트럼프 호응 이끌어낸 이 대통령…‘칭찬의 기술’ 통했다

트럼프 호응 이끌어낸 이 대통령…‘칭찬의 기술’ 통했다

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’

투자 7조 늘리고 항공기 100대 구매…한미 전략산업 ‘맞손’
트럼프 “한국, 무역합의 문제 <br>제기했지만 원래대로”

트럼프 “한국, 무역합의 문제 제기했지만 원래대로”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.