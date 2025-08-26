“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

동영상 고정 취소

트럼프 행정부는 그동안 동맹국들이 국방비를 늘려야 한다고 압박해 왔습니다.



그런데 이번 회담을 계기로 이재명 대통령이 우리 국방비 증액 계획을 공식화했습니다.



동맹 현대화 논의에도 진전이 있었다고 합니다.



양민철 기자입니다.



[리포트]



트럼프 대통령은 모두 발언부터 미국 무기 구매를 요구하며 '안보 청구서'를 내밀었습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "한국은 그 장비(군사장비)를 대량으로 구매하는 나라이고, 우리도 그 점을 논의할 것입니다."]



트럼프 2기 출범 이후 미국은 줄곧 'GDP 5%' 수준의 국방비 인상을 압박해 온 상황.



이 대통령은 국방비 증액을 공식화했습니다.



["국방비를 증액할 것입니다. 늘어난 국방비는 (우리 군을) '스마트 강군'으로 육성하기 위한 첨단 과학기술과 자산을 도입하는 데 사용될 것입니다."]



국방비 증액 요구를 우리가 먼저 받아들인건데, 안보 의제 가운데 비교적 수용 가능한 사안을 전략적으로 택한 거로 보입니다.



현재 우리 국방비는 61조 원으로, 4년 뒤엔 84조 원까지 증액이 계획돼 있습니다.



여기에 군 관련 기반시설이나 연구개발비용 등을 간접국방비로 포함해 대응하는 방안이 거론됩니다.



대통령실은 또 '한미동맹 현대화' 논의에도 진전이 있었다고 밝혔습니다.



[위성락/국가안보실장 : "(동맹 현대화의) 주안점은 변화하는 우리 주변 정세에 잘 대응할 수 있도록 현대화한다, 그리고 그 과정에서 우리가 더 많은 역할을 하도록 현대화한다…"]



한반도 안보에 우리가 보다 주도적 역할을 하겠다는 것인데, 이 대통령은 "미국의 방위 공약은 철통같이 유지될 것"이라고 말해 미군 역할 축소에 대한 우려에는 선을 그었습니다.



한편, 주요 이슈로 꼽혔던 주한미군의 전략적 유연성 확대와 방위비 분담금 인상 문제는 논의되지 않은 거로 전해졌습니다.



KBS 뉴스 양민철입니다.



