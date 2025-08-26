경찰, ‘당원 모집’ 원광대 총학생회 압수수색
입력 2025.08.26 (21:43) 수정 2025.08.26 (21:46)
익산경찰서가 특정 정당의 당원 모집과 관련해 지난달 원광대 총학생회 등을 압수수색한 것으로 파악됐습니다.
경찰은 현재 압수물을 분석하고 있으며 공직선거법 위반 등의 혐의가 있는지 확인하고 있지만, 수사 중이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다고 설명했습니다.
익산경찰서가 특정 정당의 당원 모집과 관련해 지난달 원광대 총학생회 등을 압수수색한 것으로 파악됐습니다.
