국힘 전북도당 “총학 동원 당원 모집은 범죄”

국민의힘 전북도당은 특정 정당 경선 당원 모집 의혹으로 원광대 총학생회가 경찰 조사를 받는 것과 관련해 중대 범죄라며 강하게 비판했습니다.



이들은 특정 정당이 조직적으로 불법 입당 원서를 받는 행위는 민주주의의 근간을 훼손하는 일이라며 도민들께 사과해야 한다고 강조했습니다.



앞서 익산경찰서는 학생들을 특정 정당에 가입시키려 한 혐의로 원대 총학생회 사무실을 압수수색하는 등 공직선거법 위반 여부를 수사하고 있습니다.



