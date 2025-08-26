참여자치21 “조국혁신당·민주당, 지방선거 경쟁해야”

동영상 고정 취소

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 호남 방문과 관련해 광주지역 시민사회단체가 내년 지방선거에서 더불어민주당과 경쟁해야 한다고 주장했습니다.



참여자치21은 논평을 내고, 혁신당은 호남 정치를 왜곡하고 정체시키는 민주당 독점 정치구조를 타파할 수 있는 대안 정치세력이라며 이같이 요구했습니다.



참여자치21은 또 민주당은 혁신당을 견제하기에 앞서 인재들이 지역 정치에 발을 들여놓을 수 있도록 공천 규정과 시스템부터 혁신해야한다고 강조했습니다.



