진해 웅동 골프장 새 사업자 신청 없어 “재공고”

동영상 고정 취소

진해 웅동1지구 골프장 새 사업자 공모에 신청한 업체가 한 곳도 없어 오늘(26일)부터 재공모에 들어갔습니다.



경남개발공사는 지난 22일 하루 동안 웅동1지구 골프장 새 사업자 신청 서류를 접수했지만, 한 곳도 응모하지 않아 다음 달 22일까지 재공모한다고 밝혔습니다.



웅동1지구 골프장 새 사업자는 수천억 원으로 추산되는 확정 투자비와 잔여 기반 시설 설치비용 등을 납부해야 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!