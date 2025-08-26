진해 웅동 골프장 새 사업자 신청 없어 “재공고”
입력 2025.08.26 (21:48)
진해 웅동1지구 골프장 새 사업자 공모에 신청한 업체가 한 곳도 없어 오늘(26일)부터 재공모에 들어갔습니다.
경남개발공사는 지난 22일 하루 동안 웅동1지구 골프장 새 사업자 신청 서류를 접수했지만, 한 곳도 응모하지 않아 다음 달 22일까지 재공모한다고 밝혔습니다.
웅동1지구 골프장 새 사업자는 수천억 원으로 추산되는 확정 투자비와 잔여 기반 시설 설치비용 등을 납부해야 합니다.
