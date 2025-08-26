진주서 ‘도민 상생 토크’…교통편 개선 등 건의
입력 2025.08.26 (21:49) 수정 2025.08.26 (22:05)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 오늘(26일) 진주 경남e스포츠 상설경기장에서 '도민 상생 토크'를 열고, 진주 시민들과 지역 현안과 정책 과제에 대해 소통했습니다.
이번 상생 토크에는 진주 시민 3백여 명이 참석해 진주와 수도권을 잇는 KTX 등 교통편 개선과 출입국사무소 진주출장소 설치, 기업가 정신관 건립 등을 건의했습니다.
이번 상생 토크에는 진주 시민 3백여 명이 참석해 진주와 수도권을 잇는 KTX 등 교통편 개선과 출입국사무소 진주출장소 설치, 기업가 정신관 건립 등을 건의했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 진주서 ‘도민 상생 토크’…교통편 개선 등 건의
-
- 입력 2025-08-26 21:49:18
- 수정2025-08-26 22:05:40
경상남도가 오늘(26일) 진주 경남e스포츠 상설경기장에서 '도민 상생 토크'를 열고, 진주 시민들과 지역 현안과 정책 과제에 대해 소통했습니다.
이번 상생 토크에는 진주 시민 3백여 명이 참석해 진주와 수도권을 잇는 KTX 등 교통편 개선과 출입국사무소 진주출장소 설치, 기업가 정신관 건립 등을 건의했습니다.
이번 상생 토크에는 진주 시민 3백여 명이 참석해 진주와 수도권을 잇는 KTX 등 교통편 개선과 출입국사무소 진주출장소 설치, 기업가 정신관 건립 등을 건의했습니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.