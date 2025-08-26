진주서 ‘도민 상생 토크’…교통편 개선 등 건의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 오늘(26일) 진주 경남e스포츠 상설경기장에서 '도민 상생 토크'를 열고, 진주 시민들과 지역 현안과 정책 과제에 대해 소통했습니다.



이번 상생 토크에는 진주 시민 3백여 명이 참석해 진주와 수도권을 잇는 KTX 등 교통편 개선과 출입국사무소 진주출장소 설치, 기업가 정신관 건립 등을 건의했습니다.



