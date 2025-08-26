KBS창원 시청자위 “기후위기 시대 재난 특보 요구”
입력 2025.08.26 (21:49) 수정 2025.08.26 (22:05)
KBS창원방송총국 시청자위원회는 오늘(26일) 8월 위원회를 열고 지난달 집중호우 등 기후위기 시대에 경남도민의 안전을 지킬 수 있도록 KBS의 방송 역량을 확대하도록 요청했습니다.
KBS창원 시청자위원회는 또 NC 다이노스의 연고지 이전 논란과 창원시의 빅트리 문제, 지역 필수 의사제 시행 등에 후속 보도를 이어가도록 요청했습니다.
KBS창원방송총국 시청자위원회는 오늘(26일) 8월 위원회를 열고 지난달 집중호우 등 기후위기 시대에 경남도민의 안전을 지킬 수 있도록 KBS의 방송 역량을 확대하도록 요청했습니다.
천현수 기자 skypro@kbs.co.kr
