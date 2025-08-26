전북선관위, 투표함 훼손·협박 혐의 2명 고발
입력 2025.08.26 (21:50) 수정 2025.08.26 (22:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북선거관리위원회가 지난 21대 대통령 선거 당시 사전 투표소에서 투표함을 훼손하고 투표 관리관을 협박한 혐의로 참관인 2명을 경찰에 고발했습니다.
이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북선관위, 투표함 훼손·협박 혐의 2명 고발
-
- 입력 2025-08-26 21:50:37
- 수정2025-08-26 22:08:32
전북선거관리위원회가 지난 21대 대통령 선거 당시 사전 투표소에서 투표함을 훼손하고 투표 관리관을 협박한 혐의로 참관인 2명을 경찰에 고발했습니다.
이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
이들은 군산의 한 사전 투표소에서 봉인지와 투표함에 자신의 이름을 기재해 투표함을 훼손하고, 이를 말리는 사전 투표 관리관을 고발하겠다 협박하며 소란을 피운 혐의를 받고 있습니다.
-
-
이지현 기자 idl@kbs.co.kr이지현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.