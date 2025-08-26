뉴스9(전주)

추석 열차 예매, 다음 달 2일 개시

입력 2025.08.26 (21:51) 수정 2025.08.26 (22:08)

추석 연휴 기간인 10월 2일부터 12일까지 운행하는 호남선과 전라선 열차에 대한 예매가 다음 달 2일과 4일부터 시작합니다.

먼저 다음 달 2일부터 장애인과 고령층, 국가유공자 등이, 4일부터는 모든 철도 이용객이 예매를 할 수 있습니다.

코레일 누리집 '명절 예매 전용 페이지'를 통해 온라인 예매가 가능하고, 교통 약자는 철도고객센터에 전화하거나 역 창구을 찾아 예매할 수 있습니다.

이수진
이수진 기자

공지·정정

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

