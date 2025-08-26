추석 열차 예매, 다음 달 2일 개시

동영상 고정 취소

추석 연휴 기간인 10월 2일부터 12일까지 운행하는 호남선과 전라선 열차에 대한 예매가 다음 달 2일과 4일부터 시작합니다.



먼저 다음 달 2일부터 장애인과 고령층, 국가유공자 등이, 4일부터는 모든 철도 이용객이 예매를 할 수 있습니다.



코레일 누리집 '명절 예매 전용 페이지'를 통해 온라인 예매가 가능하고, 교통 약자는 철도고객센터에 전화하거나 역 창구을 찾아 예매할 수 있습니다.



