지인 살해 64살 박찬성 무기징역 확정

동영상 고정 취소

지인을 살해한 64살 박찬성에게 선고된 무기징역이 확정됐습니다.



대전지법에 따르면 지난 14일 박 씨에게 1심 재판부가 무기징역을 선고한 이후 박 씨와 검찰 모두 기한 내에 항소하지 않아 형이 확정됐습니다.



박 씨는 2004년에 전북 전주에서 지인을 살해해 징역 15년을 선고 받은 데 이어 지난 4월, 대전시 중구에서 60대 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 기소돼 무기징역이 선고됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!