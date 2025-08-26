전 연인 스토킹 혐의 30대 남성 구속
입력 2025.08.26 (21:55)
세종북부경찰서는 전 연인의 집을 찾아가 스토킹한 혐의로 30대 남성 A 씨를 구속했습니다.
A 씨는 지난 23일 새벽, 무면허 만취 상태로 차를 몰고 세종시에 있는 전 여자 친구의 집을 찾아가 현관문을 두드리며 스토킹한 혐의를 받고 있습니다.
A 씨는 이전에도 전 여자 친구에게 여러 차례 전화나 문자메시지를 보내는 등 이별 통보를 받아들이지 못하고 스토킹 행위를 이어온 것으로 조사됐습니다.
