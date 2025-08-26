태백시, 한 달간 강릉시에 운반급수…지원 잇따라

동영상 고정 취소

가뭄을 겪고 있는 강릉시에 대한 강원도 시군의 급수 지원이 이어지고 있습니다.



태백시는 다음 달(9월) 한 달 동안 급수차 2대를 동원해 매일 46톤가량 정수된 물을 강릉시 홍제정수장에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다.



앞서 어제(25일) 춘천시가 급수차 11대를 이용해 강릉시에 정수 176톤과 생수를 지원하는 등 강릉 가뭄에 대한 지원이 이어지고 있습니다.



