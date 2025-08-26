태백시, 한 달간 강릉시에 운반급수…지원 잇따라
입력 2025.08.26 (21:56) 수정 2025.08.26 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
가뭄을 겪고 있는 강릉시에 대한 강원도 시군의 급수 지원이 이어지고 있습니다.
태백시는 다음 달(9월) 한 달 동안 급수차 2대를 동원해 매일 46톤가량 정수된 물을 강릉시 홍제정수장에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다.
앞서 어제(25일) 춘천시가 급수차 11대를 이용해 강릉시에 정수 176톤과 생수를 지원하는 등 강릉 가뭄에 대한 지원이 이어지고 있습니다.
태백시는 다음 달(9월) 한 달 동안 급수차 2대를 동원해 매일 46톤가량 정수된 물을 강릉시 홍제정수장에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다.
앞서 어제(25일) 춘천시가 급수차 11대를 이용해 강릉시에 정수 176톤과 생수를 지원하는 등 강릉 가뭄에 대한 지원이 이어지고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 태백시, 한 달간 강릉시에 운반급수…지원 잇따라
-
- 입력 2025-08-26 21:56:20
- 수정2025-08-26 22:01:52
가뭄을 겪고 있는 강릉시에 대한 강원도 시군의 급수 지원이 이어지고 있습니다.
태백시는 다음 달(9월) 한 달 동안 급수차 2대를 동원해 매일 46톤가량 정수된 물을 강릉시 홍제정수장에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다.
앞서 어제(25일) 춘천시가 급수차 11대를 이용해 강릉시에 정수 176톤과 생수를 지원하는 등 강릉 가뭄에 대한 지원이 이어지고 있습니다.
태백시는 다음 달(9월) 한 달 동안 급수차 2대를 동원해 매일 46톤가량 정수된 물을 강릉시 홍제정수장에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다.
앞서 어제(25일) 춘천시가 급수차 11대를 이용해 강릉시에 정수 176톤과 생수를 지원하는 등 강릉 가뭄에 대한 지원이 이어지고 있습니다.
-
-
김보람 기자 bogu0602@kbs.co.kr김보람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.