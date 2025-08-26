아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상
입력 2025.08.26 (21:58) 수정 2025.08.26 (22:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
아내에게 흉기를 휘두른 뒤 남편이 투신해 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.
경남 양산경찰서는 오늘 새벽 0시 10분쯤 양산시 물금읍의 한 아파트에서 40대 남성이 30대 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 아파트 화단으로 투신해 숨졌다고 밝혔습니다.
피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다.
경찰은 주변인 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
경남 양산경찰서는 오늘 새벽 0시 10분쯤 양산시 물금읍의 한 아파트에서 40대 남성이 30대 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 아파트 화단으로 투신해 숨졌다고 밝혔습니다.
피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다.
경찰은 주변인 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상
-
- 입력 2025-08-26 21:58:37
- 수정2025-08-26 22:03:58
아내에게 흉기를 휘두른 뒤 남편이 투신해 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.
경남 양산경찰서는 오늘 새벽 0시 10분쯤 양산시 물금읍의 한 아파트에서 40대 남성이 30대 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 아파트 화단으로 투신해 숨졌다고 밝혔습니다.
피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다.
경찰은 주변인 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
경남 양산경찰서는 오늘 새벽 0시 10분쯤 양산시 물금읍의 한 아파트에서 40대 남성이 30대 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 아파트 화단으로 투신해 숨졌다고 밝혔습니다.
피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다.
경찰은 주변인 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
최위지 기자 allways@kbs.co.kr최위지 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.