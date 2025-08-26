뉴스9(부산)

아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상

입력 2025.08.26 (21:58) 수정 2025.08.26 (22:03)

  • 아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상
    • 입력 2025-08-26 21:58:37
    • 수정2025-08-26 22:03:58
    뉴스9(부산)
아내에게 흉기를 휘두른 뒤 남편이 투신해 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.

경남 양산경찰서는 오늘 새벽 0시 10분쯤 양산시 물금읍의 한 아파트에서 40대 남성이 30대 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 아파트 화단으로 투신해 숨졌다고 밝혔습니다.

피해자는 병원으로 옮겨졌지만 생명이 위독한 상태입니다.

경찰은 주변인 등을 대상으로 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
