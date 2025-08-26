사상구 공장 폭발 화재…2명 중상

동영상 고정 취소

오늘 낮 12시 20분쯤 부산 사상구의 한 난방기구 제조 공장에서 폭발과 함께 불이 나 40여분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 60대 공장장과 30대 작업자가 전신에 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



또 강한 폭발음과 연기 등으로 소방본부에 10여 건의 신고가 접수됐습니다.



경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!