뉴스9(부산)

사상구 공장 폭발 화재…2명 중상

입력 2025.08.26 (21:57) 수정 2025.08.26 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

30주년 BIFF, ‘부산 어워드’ 첫 주인공은?

30주년 BIFF, ‘부산 어워드’ 첫 주인공은?
아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상

아내에 흉기 휘두르고 투신…2명 사상

다음
오늘 낮 12시 20분쯤 부산 사상구의 한 난방기구 제조 공장에서 폭발과 함께 불이 나 40여분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 60대 공장장과 30대 작업자가 전신에 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.

또 강한 폭발음과 연기 등으로 소방본부에 10여 건의 신고가 접수됐습니다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 사상구 공장 폭발 화재…2명 중상
    • 입력 2025-08-26 21:57:16
    • 수정2025-08-26 22:08:28
    뉴스9(부산)
오늘 낮 12시 20분쯤 부산 사상구의 한 난방기구 제조 공장에서 폭발과 함께 불이 나 40여분 만에 꺼졌습니다.

이 불로 60대 공장장과 30대 작업자가 전신에 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.

또 강한 폭발음과 연기 등으로 소방본부에 10여 건의 신고가 접수됐습니다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
최위지
최위지 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.