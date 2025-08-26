국방장관 “대구 3차 순환로 완전 개통 검토”

동영상 고정 취소

안규백 국방부 장관이 대구 3차 순환도로 개통 문제와 관련한 적극적인 검토를 약속했습니다.



안 장관은 어제(25일) 국회 예산결산특별위원회에서 김기웅 국민의힘 의원의 관련 질의에 이같이 답했습니다.



대구 3차 순환도로는 1996년 개통 이후 대부분 구간이 연결됐으나, 캠프워커 부대 담장을 따라 이어지는 1.4km 구간은 미군 부지 반환 지연으로 30년째 개통되지 못하고 있습니다.



