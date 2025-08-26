광주 한 아파트서 10대 보호아동 추락사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주 한 아동양육시설에서 지내던 10대 청소년이 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.



광주 북부경찰서는 어제(25일) 오전 9시 15분쯤 광주시 신안동의 한 아파트에서 16살 A군이 떨어져 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다.



